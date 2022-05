Hurkacz - Davidovich Fokina. Kiedy i o której godzinie mecz?

Hubert Hurkacz musiał się bardzo mocno napocić, aby wywalczyć awans do drugiej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie. We wtorek najlepszy polski tenisista po bardzo zaciętym, trwającym prawie trzy godziny spotkaniu pokonał Boliwijczyka Hugo Delliena 7:5, 6:7 (11-13), 6:3.

Hurkacz pokazał niezwykły charakter. W trzy godziny wyszarpał zwycięstwo

Trudna przeprawa Huberta Hurkacza na turnieju w Madrycie

W drugim secie Hurkacz miał aż trzy okazje do zakończenia meczu, jednak ostatecznie to rywal z Boliwii okazał się lepszy. W pierwszym gemie trzeciego seta polski tenisista przełamał Delliena, dzięki czemu nawet pomimo późniejszych problemów z nadgarstkiem zdołał awansować do kolejnej rundy turnieju.

Wtorkowe zwycięstwo zajmującego 14. miejsce w rankingu ATP Hurkacza nad 81. Dellienem było kolejnym nad tym zawodnikiem na przestrzeni niecałego miesiąca. 11 kwietnia Polak wygrał w Monte Carlo ze starszym o trzy lata Boliwijczykiem 7:5, 6:4.

Hurkacz - Davidovich Fokina. Kiedy mecz?

W kolejnej rundzie turnieju w stolicy Hiszpanii polski tenisista zmierzy się z 22-letnim Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną. Zajmujący 29. miejsce w rankingu ATP reprezentant gospodarzy urodził się w Maladze, ale jego rodzice pochodzą z Rosji. Jego największym dotychczasowym sukcesem było dotarcie do finału tegorocznego turnieju w Monte Carlo, w którym przegrał ze Stefanosem Tsitsipasem.

Obaj tenisiści mierzyli się ze sobą już dwukrotnie. Hiszpan wygrywał dwa razy - we wrześniu 2020 roku w US Open (3:1), a także w lutym 2021 roku w Montpellier (2:0). W sierpniu 2021 roku lepszy był z kolei Hurkacz, zwyciężając na korcie w Cincinnati (2:1).

Spotkanie drugiej rundy turnieju ATP 1000 w Madrycie pomiędzy Hubertem Hurkaczem i Alejandro Davidovichem Fokiną odbędzie się w środę 4 maja. Organizatorzy zaplanowali je na 15:30.