Hurkacz zagrał jak mistrz i wyrzucił pięść do góry. A trybuny zawrzały [WIDEO]

W zeszłym sezonie Hubert Hurkacz (14. ATP) odpadł już w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 Masters w Madrycie. W tym roku Polak zrehabilitował się i awansował do drugiej rundy imprezy. W pierwszym meczu pokonał Boliwijczyka Hugo Delliena (81. ATP) 7:5, 6(11):7, 6:3, popisując się kapitalną akcją w drugim secie.

Hubert Hurkacz popisał się kapitalną akcją w drugim secie. Polak zmusił rywala do błędu

Wtorkowe spotkanie było już drugą rywalizacją obu tenisistów w tym sezonie. Poprzednio 25-latek zmierzył się z Boliwijczykiem w pierwszej rundzie turnieju w Monte Carlo, wygrywając to starcie po zaciętej, dwusetowej walce 7:5, 6:4.

Mecz w Madrycie również nie należał do łatwych w wykonaniu Hurkacza. Choć pierwszy set rozpoczął się dla niego pomyślnie, bowiem wygrał gema przy własnym podaniu, to później zaczęły się problemy. Hugo Dellien niespodziewanie przełamał 25-latka. Przy stanie 3:5 Polak wyszedł z opresji i obronił piłki setowe rywala, doprowadzając do remisu. Hurkacz ostatecznie wygrywał tę odsłonę spotkania 7:5.

Hurkacz pokazał niezwykły charakter. W trzy godziny wyszarpał zwycięstwo

Kolejny set rozpoczął się od prowadzenia wrocławianina. Szczególnie duże wrażenie na widzach zrobiła gra Hurkacza w drugim gemie - w nim Polak popisał się spektakularnymi umiejętnościami w defensywie. Gdy serwujący Boliwijczyk przejął inicjatywę w wymianie i rozrzucał rywala po korcie, ten skutecznie odbijał kolejne podania. Wzorcowa gra obronna 25-latka zmusiła Delliena do błędu. Boliwijczyk, chcąc zakończyć wymianę, wykonał drop shota, po którym piłka znalazła się w siatce. Po tym zagraniu trybuny aż zawrzały, a Hurkacz uniósł rękę w geście triumfu. Tylko że w późniejszej fazie drugiej odsłony meczu Dellien zrehabilitował się, natychmiastowo odrabiając straty. Boliwijczyk ostatecznie wygrał seta po zaciętym tie-breaku.

Wielka szansa na awans Hurkacza z rankingu. "Lepiej radzę sobie z presją"

Z kolei trzecia odsłona spotkania należała już niemal całkowicie do Hurkacza. Mimo problemów z nadgarstkiem i interwencji fizjoterapeuty Polak zwyciężył 6:3, tym samym awansując do drugiej rundy turnieju. Jego kolejnym rywalem będzie Alejandro Davidovich Fokina (29. ATP). 25-latek rywalizuje również w grze podwójnej na kortach w Madrycie, w parze z Johnem Isnerem (23. ATP). W pierwszej rundzie turnieju duet polsko-amerykański pokonał Urugwajczyka Ariela Beharema oraz Ekwadorczyka Gonzalo Escobara 6:3, 3:6, 10:7. W kolejnym starciu para Hurkacz-Isner zmierzy się z rosyjskim duetem Karen Chaczanow- Andriej Rublow.