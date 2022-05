"Wiemy gdzie mieszka twoja córka". Pałkina ujawniła, jak działa tenisowa mafia

Tenisistka pochodząca z Kirgistanu dopuściła się ustawiania meczów w latach 2018-2019. Decyzję o zawieszeniu zawodniczki podjął Organ Dyscyplinarny ds. Zwalczania Negatywnych Zjawisk w Tenisie (ITIA), o czym informowaliśmy kilka dni temu. Teraz dowiadujemy się co sama zawodniczka miała do powiedzenia podczas śledztwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek reaguje na pozycję liderki rankingu WTA

Pałkina zeznaje. "Wiemy gdzie mieszka twoja matka i córka"

Zeznania tenisistki rzuciły nowy cień na całą sprawę, w którą była ona zamieszana. Pałkina przyznała się do winy, jednak zaznaczyła, że była zmuszana do obstawiania meczów przez doskonale zorganizowaną grupę mafijną. Śledczy wpadli już na trop osób zmuszających Pałkinę do przestępstw. Są to dwaj Ormianie.

"Sprzedamy Opla Corsę". Kibice w Madrycie wykorzystali obecność kamery [WIDEO]

- Jeśli tego nie zrobisz, wiemy gdzie mieszka twoja córka i matka i wysłali mi zdjęcie na którym moja mama prowadzi córkę do szkoły - miała słyszeć tenisistka.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Tenis. Pałkina namawiała przyjaciółkę do porażki

Ksienija Pałkina miała dopuścić się obstawiania tenisowych meczów w latach 2018-2019. Francuski dziennik "L'Equipe" dotarł do szczegółów tamtych wydarzeń. Pałkina miała między innymi w marcu 2019 roku nakłonić inną tenisistkę, a swoją przyjaciółkę, Albinę Chabibulinę do przegranej gema w meczu z Aminatą Sall.

Wielka szansa na awans Hurkacza z rankingu. "Lepiej radzę sobie z presją"

Choć Chabibulina długo nie przyznawała się do tego, że była zmuszana, to ostatecznie wyznała prawdę. -To ona kazała mi przegrać czwartego gema drugiego seta przy moim serwisie - powiedziała śledczym zawodniczka z Uzbekistanu. Pałkina miała jej zapłacić za przegraną 500 euro.