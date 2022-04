Badosa odpada z turnieju w Madrycie. Będzie daleko za Świątek

Paula Badosa była główną faworytką do zwycięstwa w turnieju WTA 1000 w Madrycie pod nieobecność dla Igi Świątek. Dobry występ tenisistki przed własną publicznością mógł sprawić, że odrobi ona część strat w rankingu WTA.

Simona Halep wygrywa z Paulą Badosą

W I rundzie Badosa bez problemów ograła 6:3, 6:0 Weronikę Kudermietową, czym jedynie potwierdził wysoką formę. W kolejnej fazie druga Hiszpanka trafiła na doświadczoną Simonę Halep (21. WTA). W połowie marca doświadczona Rumunka wycofała się na kilka tygodniu z turniejów, aby odpocząć, więc jej forma była niewiadomą.

Przerwa okazała się potrzebna, bo Halep zagrała świetnie i ograła Badosę 6:3, 6:1. Samo spotkanie trwało niewiele ponad godzinę. 30-latka przełamała Hiszpankę już w pierwszym gemie pierwszego seta. Do pewnego momentu gra była wyrówna (3:3 w pierwszym secie), ale później Halep wygrała osiem gemów z rzędu, nie dając szans rywalce.

Dobre występy Halep w Madrycie nie są czymś nowym. Tenisistka wygrywała tam w 2016 i 2017 roku, a w 2014 i 2019 dotarła do finału turnieju. Rywalką Rumunki w III rundzie będzie Amerykanka Cori Gauff lub Kazaszka Julia Putincewa.

Iga Świątek niezagrożona w rankingu WTA. Z czołówki pozostała jedynie Maria Sakkari

Odpadnięcie Pauli Badosy to dobra informacja dla Świątek w kontekście rankingu WTA. Z racji tego, że zawodniczce odpadają punkty za półfinał z ubiegłego roku, jej strata do Polki jeszcze wzrośnie. W Madrycie doszło do ponad 2300 punktów.

Turniej w Madrycie przyniósł wiele niespodziewanych wyniki. W I rundzie odpadły przecież Aryna Sabalenka (4. WTA) oraz Karolina Pliskova (7. WTA). Z czołówki stratę do Świątek może odrobić Maria Sakkari, która aktualnie jest na piątym miejscu w rankingu. Jeśli Greczynka wygrałaby w Madrycie, to awansuje na drugie miejsce, a jest strata do Polki wynosić będzie około 1500 punktów.