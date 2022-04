Iga Świątek mówi o zamieszaniu z Wimbledonem. "Sytuacja staje się chaotyczna"

Iga Świątek wzywa organizacje WTA i ATP oraz The All England Club (AELTC) i Lawn Tennis Association (LTA) do współpracy. - Dobrze by było, jakby wszystkie organy podjęły wspólną decyzję, żeby uniknąć chaosu - powiedziała 20-letnia tenisistka na konferencji prasowej. Między ww. organami doszło do konfliktu po wykluczeniu Rosjan i Białorusinów z Wimbledonu.

