Kyrgios dał popis. Najlepszy na boisku. Ale nie o to chodziło. "Co za głupek"

Nick Kyrgios (77. ATP) to jeden z najlepszych australijskich tenisistów, ale znany jest głównie z krewkiego charakteru. 27-latek wielokrotnie wzbudzał zachowaniem ogromne kontrowersje nie tylko na korcie, ale także poza nim. Tym razem nie popisał się w... charytatywnym meczu koszykówki.

Kyrgios wziął udział w meczu gwiazd dla fundacji Sydney King's Starlight, gdzie oprócz niego wystąpili m.in. znany prezenter radiowy Ben Fordham, Miss Universe Australia 2020 Marii Thattil, czy nawet premier Nowej Południowej Walii Dominic Perrottet.

Kyrgios starł się ze znanym koszykarzem. "Ty ziemniaku!"

Pomimo tego, że było to tylko widowisko charytatywne to Kyrgios wziął je bardzo na poważnie i dał popis koszykarskich umiejętności. Tenisista był zdecydowanie najlepszy na parkiecie. Popisywał się znakomitymi rzutami i blokami. Jednak eksperci zwrócili uwagę na to, że nie do końca o to chodziło. Australijczyk znalazł się w ogniu krytyki, a szczególnie ostro starł się ze znanym w Australii koszykarzem Steve’em Carfino.

- O mój Boże. Co za głupek - mówił Carfino na antenie Fox Sports. - Co za brak sportowego ducha. Blokuje rzuty dziewczyn, nie podaje do kolegów z drużyny. To jest mecz celebrytów. Zbierane są fundusze na fundację Starlight. To jest śmieszne - dodał Amerykanin.

Na odpowiedź Kyrgiosa nie trzeba było długo czekać. Tenisista przypomniał, że sam prowadzi fundację działającą na rzecz dzieci wychowujących się w złych warunkach. - Ty ziemniaku, spójrz na moją fundację i popatrz mi w oczy. Powiedz, czy to jest brak szacunku? Może gdybyś pokazywał mniej sportowego ducha twoja kariera w NBA trwałaby dłużej - skwitował Australijczyk. [Carafino został wybrany przez Boston Celtics draftcie w 1984 roku, ale nie przebił się do najlepszej ligi świata - przyp. red.]

Jednak to nie był koniec dyskusji. Steve Carafino wytłumaczył później swoją wypowiedź na antenie radia Nova. - Po prostu pomyślałem, że to niesportowe. To nie był właściwy moment, żeby pokazywać, jak może dominować nad australijską uczestniczką Miss World - tłumaczył były gwiazdor australijskiej koszykówki. - Próbował zablokować jej rzuty. Szedł ostro, blokując rzut premiera - dodał.

Rzeczywiście po meczu w Sydney hitem mediów społecznościowych stały się nagrania, na których widać jak Kyrgios ofiarnie blokuje rzuty Dominica Perrotteta, albo gra samolubnie, nie zagrywając piłki do swoich partnerów z drużyny.