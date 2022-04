Sakkari chwali Świątek. Polka jak "Jedenastka" z serialu

Czy można to nazwać supermocą? Trudno powiedzieć, ale nikogo z pewnością nie dziwi fakt, że świat zachwyca się Igą Świątek. Maria Sakkari odczuła to na własnej skórze, przegrywając z 20-letnią tenisistką najpierw w półfinale turnieju WTA w Dosze (6:4, 6:3), a następnie w finale w Indian Wells (6:4, 6:1). Oba turnieje wystąpiły w kalendarzu po sobie, więc między jednym i drugim spotkaniem nie minęło dużo czasu.

Iga Świątek z mocami? Sakkari chwali Polkę

Świątek prezentuje świetną formę w tym sezonie. Wygrała 23 mecze z rzędu i triumfowała na turniejach WTA w Dosze, Indian Wells, Miami i w Stuttgarcie. Z ostatniego turnieju wróciła nowym Porsche, bo taka była nagroda za wygranie finału. Od kilku tygodni jest też numerem jeden światowego rankingu WTA. Sakkari znalazła nietypowe porównanie dla Polki.

- Można powiedzieć, że to bardzo, naprawdę bardzo miła dziewczyna. Dobra osoba, co można wyczytać z jej oczu, aury i wszystkiego. Jestem pewna, że lubi [serial] Stranger Things, prawda? Można powiedzieć, że ma w sobie taką... może nie supermoc, ale coś innego. Jak "Jedenastka", ta postać [z serialu]. Może to przez te krótkie włosy. Nie wiem, ale ma to coś - powiedziała Sakkari cytowana przez Eurosport.

Greczynka odniosła się też do wyników Świątek od czasów turnieju w Dosze, o którym wspomniano w pierwszym akapicie. - Od tego czasu osiąga rewelacyjne wyniki i w pełni na to zasługuje. Mówiłam wam, że podejmowała właściwe decyzje. Nie wygrywa się czterech turniejów z rzędu, jeśli się na to nie zasługuje i to jest ekscytujące - dodała tenisistka.

Maria Sakkari zajmuje 5. miejsce w światowym rankingu WTA i traci do Świątek 2530 punktów. Greczynka jest na etapie odbudowywania swojej formy. W ostatnich dwóch turniejach, kolejno w Miami i Stuttgarcie, odpadła już w pierwszej rundzie. W Niemczech skreczowała w drugim secie z powodu choroby żołądkowo-jelitowej.

