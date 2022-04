Paula Badosa bez złudzeń. "Ale i tak jestem najbliżej Igi Świątek"

Paula Badosa nie ma w ostatnim czasie powodów do zmartwień. Hiszpańska tenisistka awansowała na 2. miejsce światowego rankingu WTA i po wycofaniu się Igi Świątek z turnieju rangi 1000 w Madrycie, jest jedną z faworytek do jego wygrania.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek reaguje na pozycję liderki rankingu WTA

Wiceliderka rankingu Paula Badosa docenia Igę Świątek. "Jest w bardzo dobrej dyspozycji"

24-latka wcześniej nie miała zwyczaju świętować kolejnych awansów w rankingu, jednak jak przyznała w rozmowie z hiszpańską "Marcą", drugie miejsce jest wyjątkowe: - Cieszę się z tego co się stało, ponieważ był to proces, który dużo mnie kosztował. Nie jestem jeszcze blisko numeru jeden, ponieważ Iga Światek jest w bardzo dobrej dyspozycji, ale i tak jestem tego najbliżej. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy będę mogła walczyć o tę pozycję – przyznała Badosa.

Hiszpanie ostrzegają Świątek przed podzieleniem losu Osaki

Hiszpańska tenisistka stwierdziła również, że Świątek zasługuje na pierwsze miejsce w rankingu: - Myślę, że to zasłużony rezultat. Póki co nie przegrywa żadnych meczów, zobaczymy czy to się zmieni – stwierdziła. Badosa odniosła się również do swoich relacji z innymi zawodniczkami: - Na korcie bardzo lubię rywalizację i wtedy nikt nie jest moim przyjacielem. Nie chcę pomagać innym zawodniczkom, tak samo jak one nie chcą pomagać mi. Wiemy jednak jak rozdzielać te rzeczy. Kiedy gra się kończy mam dobre relacje z wieloma tenisistkami – dodała.

Badosa ma już na swoim koncie wygrane w turniejach WTA, lecz nadal brakuje jej triumfu na kortach wielkoszlemowych i jak najlepsze pokazanie się podczas nich, jest dla niej jednym z priorytetów: - Nie powiedziałabym, że to jest mój główny cel, ale na pewno jest to marzenie. Będę na to pracowała, chociaż wiem, że to bardzo trudne. Trzeba być dobrze przygotowanym zarówno fizycznie jak i psychicznie.

Badosa broni Sabalenkę. "Ona nie jest niczemu winna"

Zawodniczka otrzymała również pytanie o jej przyjaciółkę – Białorusinkę Arynę Sabalenkę, niedawną rywalkę Igi Świątek, która z powodu decyzji organizatorów, mającej związek z rosyjską agresją na Ukrainę i poparciem Białorusi dla agresora, została wykluczona z możliwości gry na Wimbledonie. - Ona nie jest niczemu winna. Uprawiamy sport indywidualny i głównie reprezentujemy nasze własne imię, w mniejszym stopniu kraj. Mieszanie sportu z polityką nie wydaję mi się dobrym pomysłem. Wykluczenie rosyjskich i białoruskich graczy jest niesprawiedliwe – zakończyła stanowczo Badosa.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Iga Świątek dała reprymendę ojcu. Od tej pory odbierany jest jako "smutas"

Turniej WTA 1000 w Madrycie rozpocznie się 28.04. Finał imprezy został natomiast zaplanowany na 7.05. Łączna pula nagród wynosi niema 6,8 miliona euro, a triumfatorka otrzyma ponadto 1000 punktów do rankingu.