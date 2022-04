18-latek pokonał trzecią rakietę świata i zamarł. Zverev brutalnie szczerze: Przegrałbym z każdym

W Monachium rozpoczął się turniej ATP 250. Jego zdecydowanym faworytem miał być Alexander Zverev (ATP 3), który jako jeden z nielicznych z czołowej dziesiątki rankingu ATP zdecydował się grać na niemieckich kortach ziemnych. Trzeci tenisista na świecie grał przed własną publicznością po raz pierwszy od lat. I nie zakończyło się to dla niego zbyt dobrze.

Alexander Zverev przegrał z Holgerem Rune. "Najgorszy mecz w ostatnich sześciu, siedmiu latach"

W II rundzie turnieju Zverev przegrał z 3:6, 2:6 z 18-letnim Holgerem Rune (70. ATP). Choć Duńczyk ostatnio jest w dobrej formie (wygrał Challengera w San Remo i dotarł do II rundy turnieju w Monte Carlo), to nic nie wskazywało na to, że jest w stanie nawiązać jakąkolwiek walkę z trzecią rakietą świata.

Rune potrzebował jednak niewiele ponad godziny, aby wygrać z dużo bardziej doświadczonym tenisistą. Jego zwycięstwo należy rozpatrywać jako ogromną niespodziankę, o czym świadczyć może reakcja Duńczyka po ostatnim punkcie w meczu. Zawodnik zastygł na moment, nie dowierzając co się stało.

Awans do ćwierćfinału turnieju w Monachium to zresztą jego zdecydowanie największy sukces w karierze. W meczu o półfinał zmierzy się z Emilem Ruusuvuorim (63. ATP).

Wymówek po zaskakującej porażce nie szukał natomiast rozbity psychicznie Zverev. - Przepraszam moich fanów za ten występ. To nie wina mojego trenera fizycznego ani fizjoterapeuty. Jeśli szukasz wymówki w takim momencie, nie jesteś najmądrzejszą osobą na świecie. Byłem niesamowicie zdenerwowany przed meczem. Po raz pierwszy od lat grałem w Niemczech. Grałem bez forhendu. Przegrałbym dziś z każdym z drabinki turniejowej. To najgorszy mecz w ostatnich sześciu, siedmiu latach. Naprawdę dałem z siebie wszystko, nawet jeśli nie pokazałem tego na boisku - stwierdził na konferencji prasowej.

