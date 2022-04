Iga Świątek o powrocie do gry. "Nie wrócę do domu"

Iga Świątek nie weźmie udziału w turnieju WTA 1000 w Madrycie. W środę rano pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie. Polka zdecydowała się odpocząć z uwagi na przemęczenie, a także dający jej się we znaki już od jakiegoś czasu uraz prawego barku. 20-latka w tym sezonie rozegrała już 35 meczów. Wygrała także aż cztery turnieje. Okazała się zdecydowanie najlepsza w Dausze, Indian Wells, Miami i Stuttgarcie.

Kiedy możemy zatem spodziewać się powrotu Igi Świątek do gry? Ze słów samej zainteresowanej wynika, że jej celem jest wzięcie udziału w turnieju w Rzymie. Ten rozpocznie się już 10 maja, a Polka będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem. O swoich planach Świątek opowiedziała podczas konferencji prasowej w Madrycie.

- Po przemyśleniu sprawy uznaliśmy, że to dla mnie najlepszy moment na odpoczynek i przygotowanie się do Rzymu i Roland Garros. Odczuwam dyskomfort w niektórych częściach ciała, ale nie jest ogromny. Myślę, że bez problemów będę w stanie z tego wyjść - wytłumaczyła liderka rankingu WTA.

- Nie sądzę, że wrócę do domu, chciałbym trochę zobaczyć Europę i pozostać w dynamice Touru. Postaramy się znaleźć odpowiednie miejsce do treningu, myślę, że w Hiszpanii lub we Włoszech. W Rzymie zagram na pewno. To nasz plan i nie sądzę, żeby to się zmieniło. Celem jest przygotowanie się do gry w Rzymie i osiągnięcie szczytowej formy w Roland Garros - dodała.

Iga Świątek będzie zdecydowaną faworytką do triumfu na kortach w Rzymie. Pula nagród w stolicy Włoch wyniesie 2,527,250 dolarów, a turniej zostanie rozegrany w dniach 10-16 maja.

