Humor nie opuszcza Igi Świątek. "Proszę się nie martwić, zawsze będę miała nad czym pracować"

Iga Świątek już w najbliższych dniach miała rozpocząć swoją przygodę z turniejem Madrid Open 2022. Niestety w środę Polka ogłosiła, że wycofuje się z udziału w imprezie z powodu kontuzji ramienia. Mimo rezygnacji 20-latka pojawiła się na konferencji prasowej i udzieliła odpowiedzi na wiele pytań.

Humor dopisuje Idze Świątek. "Proszę się nie martwić, zawsze będę miała nad czym pracować"

W trakcie wywiadu Polka wyjaśniła, dlaczego zrezygnowała z udziału w hiszpańskim turnieju. Podobnie, jak po triumfie w Miami, tak i teraz 20-latka chce skupić się na zdrowiu i odpoczynku, co ma zapobiec groźniejszym kontuzjom.

- Myślę, że to najmądrzejsza decyzja na przyszłość. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy nie miałam zbyt wiele czasu na fizyczną regenerację, ponieważ po każdym turnieju miałam tylko dwa dni wolnego na odpoczynek, a potem wszystko wracało do normy i musiałam pracować nas dostosowaniem się do nowych warunków - oznajmiła Świątek.

Iga Świątek kontuzjowana. Polka wycofała się z turnieju w Madrycie

Mimo że decyzja o wycofaniu się z Madrid Open była dla Polki trudna, to 20-latka pojawiła się na konferencji prasowej w bardzo dobrym nastroju. Na jedno z pytań dotyczących zmian, jakie zaszły w jej życiu po objęciu prowadzenia w rankingu WTA, Świątek odpowiedziała w swoim stylu.

- W tej chwili czuję satysfakcję z gry w tenisa. Wiem, jak to jest przegrywać i nie być zadowolonym ze swojego tenisa, a teraz myślę, że gram tak, jak zawsze chciałam grać, tak jak na treningach. To wspaniałe - oznajmiła liderka rankingu, po czym dodała z uśmiechem: - Poza tym nic się nie zmieniło. Mam tych samych przyjaciół, których miałam nawet, jak nie byłam w pierwszej setce rankingu WTA.

Świątek zapytano również, czy mimo tak fenomenalnej formy, musi coś poprawić w stylu swojej gry. - Proszę się nie martwić, zawsze będę miała nad czym pracować - zakończyła rozbawiona.

Na razie nie wiadomo, ile potrwa przerwa liderki światowego rankingu. Polka najprawdopodobniej powróci na kort już w maju podczas turnieju WTA 1000 w Rzymie. Głównym celem 20-latki pozostaje udział we French Open, w którym triumfowała przed dwoma laty.