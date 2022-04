Wielka szansa dla rywalek po wycofaniu Igi Świątek. Zaczyna się pościg

Iga Świątek w 2022 roku zachwyca niezwykłą dyspozycją. Polka wygrała właśnie czwarty turniej WTA z rzędu i przedłużyła fantastyczną serię wygranych meczów z rzędu do 23. Ostatnio udało jej się to na kortach ziemnych w Stuttgarcie, gdzie 20-latka pokonała w finale Arynę Sabalenkę (4. WTA) 6:2, 6:2.

Kolejnym przystankiem dla Igi Świątek miał być prestiżowy turniej Madrid Open. Niestety w środę niespodziewanie pojawiła się fatalna informacja o wycofaniu Polki z turnieju z powodu kontuzji prawego barku. "Po bardzo intensywnym czasie i wygraniu czterech turniejów z rzędu przyszedł czas by zregenerować moje ramie. Potrzebuję przerwy od ciągłego grania" - napisała 20-latka w mediach społecznościowych.

Wycofanie Igi Świątek ucieszyło rywalki. Przewaga w rankingu WTA stopnieje

Rezygnacja Igi Świątek z turnieju w Madrycie jest wielką szansą dla jej największych rywalek, które w ostatnim czasie nie potrafiły znaleźć sposobu na jej pokonanie. Brak Polki sprawia, że możliwość sięgnięcia po ponad milion euro przewidziane dla zwyciężczyni staje się zdecydowanie bardziej realne. W dodatku w stolicy Hiszpanii do zdobycia jest aż 1000 punktów do rankingu WTA.

Właśnie strata punktów będzie najbardziej bolesna dla Świątek, ponieważ zdarzy się to pierwszy raz od bardzo dawna. W zeszłym roku Polka zdobyła ich w Madrycie zaledwie 120, ponieważ odpadła już w trzeciej rundzie. Teraz mogła więc sporo zyskać. Co gorsza, 20-latka ma wrócić do rywalizacji na kolejnym turnieju w Rzymie, ale tam również nie powiększy swojego dorobku punktowego. Będzie jedynie broniła wszystkich, które udało jej się zdobyć za zwycięstwo w poprzedniej edycji.

Groźna dla Polki będzie w najbliższym czasie Paula Badosa, która jest obecnie wiceliderką rankingu WTA. Hiszpanka będzie w Madrycie najwyżej notowaną zawodniczką, a do tego będzie mogła liczyć na wsparcie lokalnych kibiców.

Hiszpanka na pewno jednak nie wyprzedzi Polki. W ubiegłym roku odpadła w madryckim turnieju dopiero w półfinale, więc odjętych zostanie jej 380 punktów. Jeśli wygrałaby tegoroczną edycję WTA 1000 w Madrycie, jej dorobek punktowy zwiększy się do 5655 punktów - to wciąż o ponad 1600 punktów mniej od Świątek. Interesująco może się zrobić w przypadku dobrych wyników Hiszpanki w Madrycie, a później w Rzymie. W ubiegłym roku Badosa nie wystąpiła w turnieju rangi WTA 1000, co oznacza, że może sporo zyskać wobec liderki rankingu.

Stratę do Polki na pewno zmniejszy natomiast piąta w rankingu Maria Sakkari, która rok temu odpadła w III rundzie turnieju, za co zarobiła 120 punktów w rankingu WTA. Każdy wynik ponad to oznacza dla niej zmniejszenie strat do Świątek. W przypadku zwycięstwa Greczynka może mieć na koncie 5531 punktów.

Z czołowej dziesiątki rankingu WTA nie zagrają Barbora Krejcikova (3. WTA) oraz Anett Kontaveit (6. WTA).

