Linette odpada w dramatycznych okolicznościach. Nie zagra w Madrycie

Na wtorek i środę zostały zaplanowane mecze kwalifikacyjne do turnieju WTA w Madrycie. Udział w nich wzięła Magda Linette (56. WTA). Polska tenisistka nie miała większych problemów z pierwszą rywalką i pokonała Ukrainkę Katerynę Baindl (136. WTA) 6:3, 7:5. Zwycięstwo nad przeciwniczką pozwoliło jej na awans do kolejnego etapu kwalifikacji, w którym zmierzyła się z Anną Schmiedlovą (89. WTA). Słowaczka w pierwszej rundzie pokonała Jessikę Bouzas Maneiro (323. WTA) 6:4, 6:1.

Magda Linette nie zagra w turnieju WTA 1000 w Madrycie. Polka przegrała ze Schmiedlovą

Magda Linette w finałowej fazie kwalifikacji do turnieju WTA w Madrycie zmierzyła się z Anną Schmiedlovą. Polka słabo rozpoczęła ten mecz. W pierwszym secie dużą przewagę miała Słowaczka, która po 15 minutach gry prowadziła już 4:1 w gemach. Później nie było lepiej. W szóstym gemie reprezentantka Polski nie wywalczyła żadnych punktów. Pierwsza partia zakończył się zwycięstwem Schmiedlovej 6:2.

Drugi set spotkania wyglądał już zupełnie inaczej. Magda Linette rozpoczęła go w znacznie lepszym stylu. Nie dawała większych szans swojej rywalce i po czterech gemach prowadziła 3:1. Polka nie zamierzała pozwolić swojej rywalce na dogonienie i nie osiadła na laurach. W kolejnych gemach ponownie pokazała swoją wyższość. Ostatecznie poznanianka wygrała drugiego seta aż 6:1.

Aby rozstrzygnąć to widowisko, potrzebny był trzeci set. Tę partię ponownie lepiej rozpoczęła nasza reprezentantka. Linette bardzo umiejętnie wykorzystywała błędy swojej rywalki i wyszła na prowadzenie 3:1, nie dając szans Słowaczce na wywalczenie jakichkolwiek punktów w piątym gemie. W dalszej części meczu Polka dała się dogonić Schmiedlovej, która wyrównała stan rywalizacji. W trzecim secie po ośmiu gemach widniał wynik 4:4. Wydawało się, że zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, ale spotkanie mocno się wyrównało i do rozstrzygnięcia meczu potrzebny był tie-break. W dogrywce lekką przewagę miała Schmiedlova, która przez większość czasu trzymała Polkę na dystansie dwóch punktów. Naszej reprezentantce nie udało się dogonić swojej rywalki i w dramatycznych okolicznościach żegna się z WTA 1000 w Madrycie. Słowaczka pokonała Magdę Linettę 2:6, 6:1, 7:6 i to ona zagra na głównym turnieju.

Przypomnijmy, że na turnieju w Madrycie zabraknie również Igi Świątek. Polka ze względu na przemęczenie barku postanowiła zrezygnować z udziału w rozgrywkach.

