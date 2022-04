Mistrzyni US Open po porażce ze Świątek zwalnia trenera. "Jest dużo mniej dojrzała"

Kilka dni temu w ćwierćfinale w Stuttgarcie mistrzyni US Open 2021 Emma Raducanu przegrała z Igą Świątek 4:6, 4:6. Mimo niekorzystnego wyniku, eksperci oceniali, że był dobry występ brytyjskiej tenisistki. Sprawiła Polce sporo problemów. - Trzeba też docenić Raducanu, która rozegrała najlepsze spotkanie od finału US Open - mówił nam Wojciech Fibak.

Kolejne rozstanie Raducanu

Mimo tego we wtorek "The Times" podał informacje, że Raducanu rozstała się z trenerem Torbenem Beltzem. Współpraca z Niemcem trwała zaledwie pięć miesięcy. Beltz zasłynął pracą z Angeliką Kerber, z którą wygrał Australian Open oraz US Open i doprowadził Kerber do numeru jeden na świecie.

Stuart Fraser z "The Times" napisał, że 19-latka "zdecydowała się na inny model treningowy oparty na tymczasowej współpracy z LTA (Brytyjską Federacją Tenisową)". Z kolei zdaniem BBC w Madrycie jej trenerem będzie tymczasowo Ian Bates, szkoleniowiec brytyjskiej drużyny w Billie Jean King Cup (dawny Puchar Federacji). Impreza w stolicy Hiszpanii rusza w środę.

Bates to czwarty trener Raducanu w ciągu roku. Brytyjka zwyciężył w ostatnim US Open, gdy prowadził ją Andrew Richardson. Po Nowym Jorku rozstała się z nim tłumacząc, że potrzebuje teraz szkoleniowca z większym doświadczeniem w rozgrywkach WTA. Nawiązała kontakt z Nigelem Searsem, który prowadził wcześniej min. Anett Kontaveit i Anę Ivanović. Wytrwali do grudnia, a zastąpił go Beltz.

Więcej sponsorów niż sukcesów

Raducanu jest 11. w rankingu WTA, ale dopiero 71. w rankingu WTA obejmującym wyniki z tego roku. Dotychczas po wygraniu US Open rozczarowywała. Jest coraz mocniej krytykowana za to, że znacznie bardziej zajmują ją kolejne umowy sponsorskie niż turnieje tenisowe. Od września podpisała kontrakty m.in. z Dior, British Airways, Porsche, Nike i Evian.

- Emma jest bardzo utalentowana, potrafi właściwie wszystko to, co Iga. Jest jednak dużo mniej dojrzała, spadły też na nią wszystkie propozycje sponsorskie po triumfie w Nowym Jorku. Wybiło ją to z rytmu - twierdzi Fibak.

Ojciec Raducanu ma nietuzinkowe pomysły

Dziennikarz tenisowy Jon Wertheim zasugerował, że kłopoty Raducanu z trenerami mogą wynikać z rad jej ojca, Iana Raducanu. - W zeszłym roku słyszałem, że jej ojciec zastanawiał się nad pomysłem zatrudniania osobnego trenera do każdego uderzenia. Może przy następnym wyborze szkoleniowca Emma zdecyduje się na bardziej tradycyjny model współpracy - napisał Wertheim.

Raducanu na razie nie poszła w ślady Igi Świątek. Starsza od Brytyjki o rok Polka po wygraniu Roland Garros 2020 dołączyła do czołówki, zyskując w niej coraz mocniejszą pozycję. W sezonie 2021 Świątek doszła jako jedyna tenisistka na świecie do co najmniej czwartej rundy każdego z czterech turniejów wielkoszlemowych. W grudniu po prawie pięciu latach współpracy rozstała się z Piotrem Sierzputowskim. Pod wodzą nowego trenera Tomasza Wiktorowskiego wygrała cztery imprezy z rzędu, doszła do półfinału Australian Open i jest nowym numerem jeden.

Raducanu od US Open zanotowała następujące wyniki: pierwsza runda Indian Wells, ćwierćfinał w Cluj, pierwsza runda w Linzu, pierwsza runda w Sydney, druga runda Australian Open, druga runda w Indian Wells, pierwsza runda w Miami oraz ćwierćfinał w Stuttgarcie.

