Iga Świątek tłumaczy się z wpadki. "Już w gimnazjum byłam królową memów"

Iga Świątek (1. WTA) zmierzyła się z Ludmiłą Samsonową (31. WTA) w półfinale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Polskiej tenisistce gra długo się nie układała, ale ostatecznie pokonała swoją rywalkę w trzech setach (6:7, 6:4, 7:5). Dzięki zwycięstwu nad Samsonową awansowała do finału, w którym zmierzyła się z Białorusinką Aryną Sabalenką (4. WTA). Świątek nie dała szans rywalce i wygrała 6:2, 6:2, tym samym triumfując w całym turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek podekscytowana występem w Polsce. "Chcę czerpać energię z trybun"

Świątek komentuje wpadkę z butelką wody. "Już w gimnazjum byłam królową memów"

W półfinałowym spotkaniu z Samsonową Idze Świątek przydarzyła się zabawna wpadka. Podczas przerwy Polka zjadła banana i wzięła do ręki butelkę wody. Nie zdawała sobie jednak sprawy, że jest ona otwarta i zawartość wylała się na polską reprezentantkę. Świątek skomentowała całą sytuację w wywiadzie dla WTA Insider Podcast.

- To nie była woda, więc miałam szczęście, że nie wylało się do buta, bo mógłby stać się lepki. To był izotonik i chciałam wstrząsnąć butelką. Przez chwilę nie wiedziałam, co się dzieje. Spojrzałam na kamerzystę i pomyślałam "musi się teraz śmiać". Wiem, że po Internecie krąży świetny GIF dotyczący tej sytuacji. To rozrywka, cieszę się, że zapewniam ją ludziom - powiedziała Świątek.

Iga Świątek zarobiła ponad 15 mln zł i kupuje sobie mieszkanie. Ojciec: Stać ją

Polska tenisistka na stwierdzenie prowadzącej, że została królową memów, odpowiedziała wprost, że to dla niej nic nowego. - Szczerze mówiąc, byłam już królową memów w gimnazjum. Było to jednak dość złośliwe ze strony innych dzieci. Może to kolejna rzecz, do której jestem stworzona. Nie wiem, czy powinnam być z tego powodu szczęśliwa, czy smutna - dodała Świątek.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Rublow wygrywa, a Rosjan witają z otwartymi rękami. "Czuli się jak w domu"