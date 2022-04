Słynny trener Patrick Mouratoglou stanął po stronie wykluczonych Rosjan i Białorusinów

Wojna w Ukrainie poważnie skomplikowała sytuację rosyjskich i białoruskich sportowców. Zostali oni wykluczeni z międzynarodowych rozgrywek niemal we wszystkich dyscyplinach. Wyjątkiem do tej pory był m.in. tenis. Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) zdecydowała bowiem, że wbrew naciskom opinii publicznej zezwoli im na branie udziału w turniejach.

Pomimo kontrowersyjnej decyzji ITF organizatorzy wielkoszlemowego Wimbledonu podjęli w środę decyzję, że w tym roku nie dopuszczą do turnieju zawodników z Rosji i Białorusi. - Nie pozwolimy na wykorzystywanie znaczenia sportu do promowania rosyjskiego reżimu - napisano w specjalnym komunikacie All England Club.

"Są przeciwko wojnie". Mouratoglou broni Rosjan i Białorusinów

Wbrew pozorom okazuje się, że nie tylko Rosjanie i Białorusini są zaskoczeni taką decyzją. Nie zgadza się z nią także między innymi słynny trener Patrick Mouratoglou. - Zakaz gry Rosjan i Białorusinów w tegorocznym Wimbledonie to dla mnie decyzja bardzo zaskakująca. Oczywiście, trwa wojna, ale jestem przekonany, że wszyscy są przeciwko wojnie, w tym zawodnicy z Rosji i Białorusi - stwierdził Francuz w rozmowie z portalem TennisMajor.com.

51-letni szkoleniowiec usprawiedliwił także brak stanowczej reakcji na wojnę ze strony tenisistów z Rosji i Białorusi. - Trzeba się postawić na ich miejscu, ci sportowcy mają w Rosji rodziny. Po tym, jak potępiliby działania rządu, stwarzają potencjalne problemy dla swoich bliskich - przekonywał Mouratoglou.

Patrick Mouratoglou to jeden z najbardziej znanych trenerów tenisowych. W latach 2012-2022 współpracował z Sereną Williams, której pomógł w zdobyciu dziesięciu tytułów wielkoszlemowych i złotego medalu olimpijskiego. Od 2018 roku jest opiekunem Stefanosa Tsitsipasa i Cori Gauff, a od niedawna także Simony Halep.