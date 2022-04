Skwaszona mina Sabalenki. Komentator zażartował, że zarysuje Idze Światek auto

- Teraz bijecie mi brawo, a powinniście mnie tak wspierać w trakcie meczu. Nie jestem w nastroju, żeby cokolwiek powiedzieć. (...) Jak przegram tu za trzecim razem, to opuszczę kort bez słowa - po przegranym meczu z Igą Świątek powiedziała Białorusinka - Aryna Sabalenka.

W niedzielę wczesnym popołudniem Polka pokonała Sabalenkę 6:2, 6:2 w finale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Dla Białorusinki była to druga z rzędu porażka w finale tych rozgrywek. Przed rokiem lepsza od niej była Ashleigh Barty, która wygrała 6:3, 0:6, 3:6.

Iga Świątek triumfuje w WTA w Stuttgarcie. Siódmy tytuł w karierze

O ile słowa Sabalenki po meczu ze Świątek można było traktować z pewnym dystansem, bo Białorusinka się po nich śmiała, o tyle jej zachowanie w trakcie późniejszej ceremonii było żenujące. Po przemowie Białorusinki do głosu została dopuszczona Polka, która chwilę później otrzymała efektowny samochód marki Porsche. Świątek zjechała z nim z rampy na kort i właśnie wtedy zaczął się "popis" Sabalenki.

Żenujące zachowanie Sabalenki po meczu ze Świątek

Zawodniczki miały zapozować do zdjęć wraz z jednym organizatorów turnieju. Białorusinka stanęła na chwilę ze skwaszoną miną, po czym odwróciła się na pięcie i opuściła kort. Zachowanie Sabalenki bardzo nie spodobało się komentatorom stacji Canal+, która transmitowała mecz.

- To średnie zachowanie Sabalenki. Stoi i zgrywa niezadowoloną, obrażoną - zaczął Dawid Celt. - Wygląda bardziej na tenisistkę, która weźmie trofeum i zarysuje Idze maskę, niż na taką, która umie przegrywać - dodał Marek Furjan.

- Trzeba umieć przegrywać, trzeba umieć się zachować. Niech się cieszy, że w ogóle może tutaj rywalizować. Czasy są, jakie są, a tutaj zgrywa najbardziej pokrzywdzoną. Nieładnie, bardzo nieładnie - kontynuował Celt. - Zrobiła, co zrobić musiała, bez zbędnego uśmiechu, bez wielkiej sympatii - zauważył Furjan.

I później Celt zaczął długi i trafiony wywód. - Chyba nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest sytuacja na świecie, nie za bardzo się do tego poczuwa. Ja na jej miejscu siedziałbym cicho, podziękował grzecznie, zabrał pucharek, torebkę i poszedł pod prysznic, a nie mówił, że mnie nie dopingujecie i nie wspieracie. Do tego łaska, że udzielam wywiadu, bo mi się nie chce, bo drugi raz przegrałam, a za trzecim razem to w ogóle do was nie wyjdę. Sorry, dzieciaku, ale ty się ciesz, że w ogóle możesz tutaj grać, bo biorąc pod uwagę, co wyprawia prezydent twojego kraju ze swoim kolegą obok, to tak na dobrą sprawę w moim odczuciu i wielu innych też nie powinnaś grać. Bardzo mi się nie spodobało to, co zobaczyłem na koniec tej transmisji - powiedział.

- Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Słynne powiedzenie głosi, że klasy nie można kupić. Można mieć wiele trofeów i innych zaszczytów, ale jej zachowanie pokazało, że są na świecie osoby, które odpowiedniego zachowania szybko się nie nauczą - podsumował Furjan.