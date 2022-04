Iga Świątek zagra w finale WTA w Stuttgarcie. Kim jest jej rywalka?

Aryna Sabalenka (4. WTA) w Stuttgarcie nie miała łatwej drogi do finału. Już w meczu 1/8 finału z Kanadyjką Biancą Andreescu (121. WTA) musiała grać trzy sety, ale wygrała 6:1, 3:6, 6:2. Trzysetowy pojedynek stoczyła też w ćwierćfinale z Estonką Anett Kontaveit (6. WTA). Zwyciężyła 6:4, 3:6, 6:1, przerywając świetną serię, 22. zwycięstw z rzędu rywalki w turniejach na hali.

16. finał Sabalenki w karierze

W walce o finał Sabalenka zmierzyła się z Hiszpanką Paulą Badosą (3. WTA). W pierwszym secie Białorusinka wyszła z dużych opresji. Przegrywała już bowiem aż 2:5, ale potrafiła wyrównać na 5:5. W tie-breaku Sabalenka przegrywała 1:4 i 4:5. Wygrała jednak trzy ostatnie akcje tej partii. W drugim secie kluczowy moment był przy stanie 4:4. Wtedy Białorusinka obroniła break-pointa, wygrała siedem punktów z rzędu i seta 6:4.

Dla Sabalenki będzie to szesnasty finał turnieju WTA Tour w karierze. Aż dziesięć z nich wygrała, ale tylko jeden na kortach ziemnych (w maju ubiegłego roku w Madrycie, w finale pokonując Barty). Oprócz tego triumfowała na kortach twardych w New Hawen, Wuhan (dwukrotnie), Shenzhen, Zhuhai, Dausze, Ostrawie, Linz i Abu Zabi. W tym roku to jej pierwszy finał. Dla porównania dla Igi Świątek to czwarty finał, a wszystkie trzy poprzednie Polka wygrała.

Sabalenka cały czas czeka na sukces w turnieju wielkoszlemowym. Dotychczas jej najlepsze wyniki to półfinały z ubiegłego roku w Wimbledonie i US Open. Rok temu wygrała za to Australian Open w grze podwójnej. W tegorocznym Australian Open Białorusinka w IV rundzie przegrała z Estonką Kają Kanepi (53. WTA).

Słaby punkt Sabalenki? Jej bilans na kortach ziemnych jest przeciętny. Odniosła tylko 57 proc. zwycięstw (49-36).

Będzie to ich trzeci bezpośredni pojedynek w karierze. Najpierw rok temu w WTA Finals w Guadalajarze Sabalenka wygrała 2:6, 6:2, 7:5. Polka zrewanżowała się w tym roku, wygrywając w ćwierćfinale turnieju w Dausze 6:2, 6:3.

Mecz Sabalenka - Świątek w niedzielę o godz. 13. Zapraszamy do śledzenia relacji w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE