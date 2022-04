Iga Śwątek wyrównała rekord Sereny Williams w liczbie wygranych setów. Dominacja Polki

Iga Świątek niedawno została liderką rankingu WTA i jest absolutnie w życiowej formie. Polka może pochwalić się wygraną już 21. meczów z rzędu, a to jest powiązane z innym wyjątkowym rekordem, który do tej pory należał jedynie do absolutniej legendy tenisa - Sereny Williams.

3 Sport.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl