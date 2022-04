Znamy pierwszą parę półfinałową w Stuttgarcie. Z kim może zagrać Świątek w finale?

Iga Świątek wygrała już 20 ostatnich pojedynków w cyklu WTA - nikt nie zdołał pokonać Polki w Dosze, Indian Wells, Miami i w pierwszym spotkaniu turnieju w Stuttgarcie. - Znajduję się w dziwacznej sytuacji, ponieważ nigdy nie rozegrałam trzech meczów z rzędu z takim wynikiem, więc czuję, że mój umysł ciągle musi być gotowy na wszystko - mówiła Świątek, cytowana przez profil WTA. Polka jest o krok od awansu do półfinału turnieju w Stuttgarcie, ponieważ wygrała pierwszego seta z Emmą Raducanu (6:4).

Znana obsada pierwszego półfinału w Stuttgarcie. Najgroźniejsza rywalka Świątek wciąż w grze

Turniej WTA w Stuttgarcie zmierza już w decydującą fazę. W piątkowe popołudnie poznaliśmy pierwszą parę półfinałową. O finał niemieckiego turnieju będzie walczyć Paula Badosa oraz Aryna Sabalenka. Zarówno Hiszpanka, jak i Białorusinka potrzebowała trzech setów do zwycięstwa. Badosa pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur (7:6, 1:6, 6:3), natomiast Sabalenka okazała się lepsza od Estonki Anett Kontaveit (6:4, 3:6, 6:1). "Team Sabadosa spotka się w półfinale" - pisze oficjalny profil turnieju w Stuttgarcie.

To będzie trzeci pojedynek między tymi zawodniczkami. Dwukrotnie lepsza okazała się Paula Badosa, która wygrała w zeszłym roku w Cincinnati i w fazie grupowej WTA Finals w Guadalajarze. Hiszpanka ma po ćwierćfinale już pierwszy powód do zadowolenia, ponieważ od poniedziałku będzie wiceliderką światowego rankingu. "Ten awans znaczy dla mnie wiele. Walczyłam o to w ostatnich turniejach i nie mogłam tego zrobić" - mówiła Badosa po meczu z Ons Jabeur.

Iga Świątek walczy o półfinał turnieju w Stuttgarcie z Brytyjką Emmą Raducanu. W przypadku wygranej kolejną rywalką liderki światowego rankingu WTA będzie Łudmiła Samsonowa, która wygrała 7:5, 6:3 z Niemką Laurą Siegemund.