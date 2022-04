Świątek lepsza od zwyciężczyni US Open! 21. zwycięstwo z rzędu

W ćwierćfinale w Stuttgarcie doszło do starcia dwóch tenisistek, które poszły zupełnie innymi drogami po sensacyjnie wygranych turniejach wielkoszlemowych. O ile Iga Świątek po wygranej w Rolandzie Garrosie w 2020 roku sukcesywnie budowała swoją pozycję w czołówce, awansując na pozycję liderki rankingu WTA, tak lądowanie w rzeczywistości Emmy Raducanu było dość brutalne, gdyż po triumfie w Nowym Jorku 19-letnia Brytyjka nie była w stanie zanotować ani jednego dobrego wyniku w turniejach WTA.

Raducanu postawiła się Idze Świątek. Polka to wytrzymała i awansowała do półfinału

Pierwszy set rozpoczął się świetnie dla Igi, która już w inauguracyjnym gemie zdołała przełamać swoją przeciwniczkę. Okazało się to o tyle ważne, że kolejne gemy serwisowe Emma Raducanu potrafiła wygrać, serwując z bardzo dobrą skutecznością około 80 procent pierwszego podania.

Jednak i Iga Świątek była bezbłędna przy własnym podaniu. Choć jej 19-letnia rywalka grała naprawdę na wysokim poziomie, nie była w stanie przeciwstawić się mocy polskiej liderki rankingu WTA. Świątek w pierwszej partii straciła przy własnym serwisie zaledwie trzy punkty i dzięki temu zwyciężyła w niej 6:4.

Polska tenisistka poszła za ciosem i rozpoczęła drugiego seta dokładnie tak, jak pierwszego. Wykorzystała już pierwszą szansę na przełamanie, ale tym razem nie udało się jej utrzymać tej przewagi na dłużej. Już w kolejnym gemie Raducanu zaimponowała, przełamując Polkę do zera.

Seria przełamań trwała, a przy prowadzeniu Igi Świątek 2:1 Emma Raducanu poprosiła o przerwę medyczną. Wróciła na kort po kilku minutach i mecz mógł być kontynuowany. Choć Świątek potrafiła tuż po przerwie wygrać swoje podanie i wyjść na 3:1, to Raducanu się nie poddawała i ciągle naciskała Polkę. Mało tego, przy stanie 5:4 dla Świątek Raducanu miała nawet dwa break-pointy na 5:5, ale nie zdołała ich wykorzystać. Za to Iga Świątek skutecznie zagrała przy drugiej piłce meczowej i po trudnym boju mogła cieszyć się z awansu do półfinału w Stuttgarcie.

Iga Świątek pokonała Emmę Raducanu 6:4, 6:4, odniosła swoje 21. zwycięstwo z rzędu i w sobotnim półfinale turnieju WTA w Stuttgarcie zagra z Rosjanką Ludmiłą Samsonową (WTA 31.). To spotkanie ma zostać rozegrane po godzinie 16:00.