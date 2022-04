Raducanu zaskakuje przed meczem z Igą Świątek. "Mogę wyjść na kort bez presji"

W czwartek Emma Raducanu ograła 6:0, 2:6, 6:1 Niemkę Tamarę Kopatsch (118. WTA) w II rundzie turnieju WTA w Stuttgarcie. Już w piątek utalentowana tenisistka zmierzy się z Igą Świątek w meczu o półfinał.

Emma Raducanu przed mecze ze Świątek: Czuję, że będę mogła wyjść na kort bez presji

Zaskakująca triumfatorka US Open z poprzedniego roku przeżywa ostatnio trudny czas. 19-letnia tenisistka miała iść drogą Polki i na stałe wejść do ścisłej czołówki rankingu WTA. Tymczasem w tym roku gra bardzo przeciętnie i przed turniejem w Stuttgarcie nie była w stanie wygrać dwóch meczów z rzędu. Zdecydowaną faworytką piątkowego spotkania jest więc Świątek, co przyznała Raducanu.

- Oczywiście, że [Iga Świątek] jest w znakomitej formie, to będzie interesujący mecz. Ale ona jest numerem jeden na świecie i czuję, że będę mogła wyjść na kort bez presji. Nie mam żadnych oczekiwań dotyczących jutrzejszego spotkania. Czekam z niecierpliwością, żeby zobaczyć, co się wydarzy - powiedziała Brytyjka.

Jak dotąd Świątek oraz Raducanu nie miały okazji mierzyć się ze sobą w karierze seniorskiej. W 2018 roku obie zawodniczki zagrały w ćwierćfinale juniorskiego Wimbledonu. Wtedy zdecydowanie lepsza okazała się Świątek, która wygrała 6:0, 6:1, a później triumfowała w prestiżowym turnieju.

Piątkowe spotkanie będzie także meczem dwóch najmłodszych tenisistek w tenisowej elicie. Liderująca na światowej liście Świątek ma 20 lat, natomiast 12. Emma Raducanu - 19 lat. W czołowej dwudziestce rankingu WTA mniej niż 21 lat ma jedynie 18-letnia Amerykanka Coco Gaufff (16. miejsce).

Świątek - Raducanu. Gdzie i kiedy oglądać mecz? Transmisja TV

Spotkanie Świątek - Raducanu w 1/4 finału WTA w Stuttgarcie rozpocznie się w piątek 22 kwietnia nie wcześniej niż o godzinie 18:30. Mecz będzie transmitowany na Canal+Sport. Zapraszamy od śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.