Kostiuk uderza w WTA i mówi: Tylko Polacy i Czesi stanęli po naszej stronie

W środę, organizatorzy Wimbledonu poinformowali o wykluczeniu z turnieju rosyjskich i białoruskich sportowców. W wielkoszlemowym turnieju nie będzie mógł wziąć udział między innymi drugi w rankingu ATP Daniił Miedwiediew. Zabraknie też czwartej w zestawieniu pań Aryny Sabalenki. Włodarze Wimbledonu są pierwszymi w świecie tenisa, którzy zdecydowali się na indywidualne wykluczenia dla Rosjan i Białorusi.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek podekscytowana występem w Polsce. "Chcę czerpać energię z trybun"

Switolina zmienia zdanie ws. Rosji i Białorusi na Wimbledonie. "Niech się określą"

Kostiuk chwali Polskę za wsparcie Ukrainy

Swoje stanowisko w tej sprawie wyraziła też Marta Kostiuk. Tenisistka opowiedziała o swoich odczuciach, związanych z agresją Rosji w Ukrainie.

- Początkowo nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Mamy wielu przyjaciół Rosjan, tenisistów. Spędzaliśmy z nimi czas. Spodziewaliśmy się, że przyjdą do nas podczas turnieju w Indian Wells i powiedzą: co za horror, jesteśmy zszokowani, może potrzebujecie pomocy? - wyznała tenisistka, podkreślając, że jest rozczarowana postawą kolegów i koleżanek z Rosji, ale też organizacji WTA.

- Poszliśmy do biura i powiedzieliśmy, że powinni zostać wykluczeni. Reakcja organizacji? Żadna. To nas bardzo zaskoczyło - żali się 19-latka. Tenisistka pochwaliła też naszych reprezentantów za wsparcie Ukrainców. - Nikt nie stanął po naszej stronie, tylko Polacy i Czesi - dodała.

"The Times": Księżna Kate powodem wyrzucenia Rosjan z Wimbledonu

Świątek wsparła Ukraińców

Przypomnijmy, że wsparcie Ukrainie wyraziła podczas turnieju w Miami Iga Świątek. Tenisistka z Raszyna w trakcie spotkań występowała ze wstążką w barwach ukraińskiej flagi. - Chcę powiedzieć Ukrainie, żeby pozostała silna. Mam nadzieję, że niedługo będzie lepiej - podkreśliła 20-latka i zapowiedziała dalszą pomoc osobom cierpiącym w wyniku rosyjskiej agresji. - My jako sportowcy, jako osoby publiczne, dobrze by było, żebyśmy wykorzystywali swój głos - mówiła w rozmowie z TVP Sport.