Iga Świątek zagra z mistrzynią US Open w ćwierćfinale w Stuttgarcie

W Stuttgarcie odbywa się turniej WTA. Iga Świątek (WTA 1) w pierwszej rundzie miała wolny los. W drugim etapie turnieju zmierzyła się z Evą Lys (WTA 342). Polka pokonała Niemkę 6:1, 6:1. Dzięki temu zwycięstwu zapewniła sobie miejsce w ćwierćfinale.

Iga Świątek poznała rywalkę w ćwierćfinale. Zmierzy się z Emmą Raducanu

Emma Raducanu przybyła do Stuttgartu z nowymi nadziejami. W pierwszej rundzie Brytyjka - która jesienią 2021 roku wygrała US Open - pokonała Australijkę Storm Sanders (197 WTA) 6:1, 6:2. W czwartek o 18:30 zmierzyła się z Tamara Korpatsch (WTA 118). Był to ważny mecz dla Igi Świątek, ponieważ polska reprezentantka zmierzy się w ćwierćfinale ze zwyciężczynią tej pary. Lepsza okazała się Raducanu. Brytyjka pokonała przeciwniczkę 6:0, 2:6, 6:1, ale musiała się trochę napocić. Korpatsch postawiła twarde warunki i wygrała nawet seta z wyżej notowaną rywalką. Ich spotkanie zaplanowane jest na piątek 22 kwietnia.

Iga Świątek po trzech wygranych turniejach z rzędu oraz ze względu na drobny uraz zdecydowała się na krótką przerwę. Polki zabrakło podczas zawodów w Charleston. Na korty wróciła w Radomiu, gdzie wzięła udział w Billie Jean Cup. Pomimo krótkiej rozłąki z tenisem, forma naszej reprezentantki dalej jest na bardzo wysokim poziomie.

Raducanu będzie miała zatem okazję do rewanżu na Świątek. W 2018 roku, kiedy obie zawodniczki spotkały się po raz ostatni, Polka wygrała, zwyciężając tym samym w juniorskim Wimbledonie. Patrząc na obecną formę Brytyjki, o odegranie się na naszej zawodniczce będzie jej niezwykle trudno.

Miała być jedną z głównych rywalek Igi Świątek, ale kariera Emmy Raducanu obrała jednak zupełnie inny kierunek niż w przypadku Polki. Niespełna 20-letnia Brytyjka jest coraz mocniej krytykowana za to, że znacznie bardziej zajmują ją kolejne umowy sponsorskie niż turnieje tenisowe. O Emmie Raducanu niedawno pisaliśmy w tym tekście >>