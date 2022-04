Marc Rosset zachwyca się Igą Świątek: Potworne. Zasłużona liderka

Iga Świątek (WTA 1) w środę 20 kwietnia rozpoczęła udział w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Polka w efektownym stylu pokonała Niemkę Evę Lys (WTA 342.) 6:1, 6:1. Tym samym odniosła już dwudzieste zwycięstwo z rzędu. Ostatni raz goryczy porażki zaznała jeszcze w lutym, gdy uległa w Dubaju Jelenie Ostapenko.

Od tego momentu Świątek nie ma sobie równych na światowych kortach. Wygrała trzy turnieje z rzędu i wspięła się na szczyt rankingu WTA. Gra Polki imponuje kibicom, ale i legendom tenisa. Do grona jej fanów dołączył Marc Rosset, singlowy mistrz olimpijski z Barcelony z 1992 roku i zwycięzca wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w grze podwójnej.

- To było potworne! Podoba mi się to, co Polka prezentuje. Świetnie grała już podczas Rolanda Garrosa 2020. Jest zawodniczką, która rzadko zawodzi - powiedział Szwajcar o zwycięstwie Świątek nad Evą Lys w rozmowie z serbską telewizją RTS.

Rosset zwrócił także uwagę, że Polka zasłużenie jest obecnie liderką rankingu tenisistek. Zastąpiła na szczycie zestawienia Australijkę Ashleigh Barty, która niespodziewanie zakończyła karierę. - Oczywiście, wciąż ma wiele do poprawy w swojej grze, ale mam nadzieję, że teraz uda jej się na stałe zadomowić w czołówce. Uważam, że nawet gdyby Ash Barty nie zakończyła kariery, Iga szybko stałaby się numerem jeden na świecie. Kobiecy tenis potrzebuje "lokomotywy". Świątek może odnaleźć się w takiej roli - wytłumaczył.

Iga Świątek kolejny mecz w turnieju w Stuttgarcie rozegra w piątek. Jej rywalką będzie Emma Raducanu (WTA 12). Brytyjka w czwartek pokonała reprezentantkę gospodarzy Tamarę Korpatsch 6:0, 2:6, 6:1.

