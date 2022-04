Najgroźniejsza rywalka Świątek awansowała po prawie trzygodzinnym meczu

Paula Badosa (WTA 3) podobnie jak Iga Świątek (WTA 1) w pierwszej rundzie turnieju miała wolny los. Na jej niekorzyść wcale nie wyszła na tym najlepiej. Zmierzyła się z 19. w rankingu światowym Eleną Rybakiną.

Długa przeprawa najgroźniejszej rywalki Igi Świątek. Tenisowy maraton Pauli Badosy

Na początku wszystko szło zgodnie z planem. Faworyzowana Paula Badosa wygrała 6:2 pierwszego seta w pewnym stylu. Zajęło jej to tylko 30 minut. Wydawać by się mogło, że Hiszpankę czeka łatwy pojedynek i szybkie zwycięstwo, jednak do głosu zaczęła dochodzić Elena Rybakina.

Reprezentantka Kazachstanu w drugim secie szybko objęła prowadzenie 4:0. Badosę stać było na pogoń za rywalką, ale nie na tyle skuteczną, aby odnieść zwycięstwo w tej partii. Ostatecznie Rybakina wygrała 6:4 i do rozstrzygnięcia meczu potrzebny był trzeci set.

Na początku trzeciej parti Badosa odzyskała kontrolę nad meczem. Wyszła na prowadzenie 4:1, ale reprezentantka Kazachstanu nie zamierzała się poddawać. Szybko wróciła do gry i doprowadziła do remisu. O losach spotkania musiał zadecydować tie-break.

Rybakina świetnie rozpoczęła końcowy fragment meczu. Szybko jednak utraciła przewagę i do głosu doszła faworyzowana Badosa. Hiszpanka wyszła na prowadzenie 5:2 i tym razem nie pozwoliła swojej rywalce na wiele. Ostatecznie Badosa wygrała całe spotkanie 6:2, 4:6, 7:6 (4) i awansowała do ćwierćfinału. Cały mecz trwał prawie trzy godziny i był tenisowym maratonem. Największa rywalka Świątek z pewnością nie spodziewała się takiego oporu ze strony rywalki.

W najlepszej ósemce turnieju Badosa zmierzy się z Ons Jabeur (WTA 16). Iga Świątek swoją ćwierćfinałową rywalkę pozna w czwartek. Będzie nią lepsza z pary Emma Raducanu (WTA 12) - Tamara Korpatsch (WTA 118).

