Iga Świątek nie dowierza w swoją serię 20 zwycięstw. "Dziwaczna sytuacja"

Ostatnie tygodnie są dla Igi Świątek znakomite. Najlepsza polska tenisistka wygrała trzy turnieje - w Dosze, Indian Wells i w Miami, a do tego została liderką rankingu WTA. Jakby tego było mało, 20-latka notuje obecnie serię 20 kolejnych wygranych spotkań, co jest najlepszym potwierdzeniem jej fantastycznej dyspozycji.

Iga Świątek tuż za plecami sióstr Williams. Historyczna seria zwycięstw

Świetna forma Igi Świątek

Kapitalna passa kolejnych wygranych pojedynków sprawiła, że Świątek stała się trzecią najmłodszą zawodniczką od 2000 roku, której udała się ta sztuka. W jeszcze młodszym wieku dokonały tego siostry Williams - Serena w 2000 roku (35 zwycięstw z rzędu) i Venus w 2002 roku (21 wygranych).

Po wygranym turnieju WTA w Miami polska tenisistka zrobiła sobie krótką przerwę, po której rozpoczęła rywalizację w turnieju Billie Jean King. Tam również nie było na nią mocnych - Świątek najpierw rozbiła Mihaelę Buzarnescu 6:1, 6:0, po czym pokonała bez straty seta Andreę Prisacariu. Kolejne efektowne zwycięstwo 20-latka odnotowała już w turnieju WTA w Stuttgarcie, pokonując 6:1, 6:1 Evę Lys.

Iga Świątek nie dba o serię zwycięstw

Po zwycięstwie nad Niemką sama Świątek przyznała, że tak imponująca seria wygranych meczów jest dla niej nietypowa. - Znajduję się w dziwacznej sytuacji, ponieważ nigdy nie rozegrałam trzech meczów z rzędu z takim wynikiem, więc czuję, że mój umysł ciągle musi być gotowy na wszystko. Nigdy nie spotkałam się z czymś takim w tenisie na tym poziomie. To nowe doświadczenie, coś, z czym muszę sobie poradzić. Nie jest tak, że teraz nagle mogę przestać pracować. Czuję, że jest nawet więcej do zrobienia - przyznała, cytowana przez profil WTA.

Polka dodała także, że ostateczny wynik pojedynku nie jest dla niej najważniejszą rzeczą. - Najlepszy tenis jest dla mnie wówczas, gdy nie znam wyniku. Nawet gdy pojawia się taka myśl, mówię sobie: Iga, wróć do tego, co ważne. Wydajność to rzecz, na której chcę się skupić, więc nawet nie dbam o wyniki - stwierdziła.

Kolejne spotkanie Świątek rozegra prawdopodobnie w piątek 22 kwietnia. Polka czeka na rywalkę w ćwierćfinale turnieju WTA w Stuttgarcie. Zagra ze zwyciężczynią pary Radcuanu (12. WTA) - Korpatsch (118. WTA).