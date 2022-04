"Dyskryminacja, bzdura i hańba". Rosjanie wściekli po wyrzuceniu ich z Wimbledonu

W środę organizatorzy turnieju wielkoszlemowego Wimbledonu podjęli bardzo ważną decyzję. Poinformowali, że nie dopuszczą do zawodów tenisistów z Rosji i Białorusi. - W warunkach nieuzasadnionej i bezprecedensowej agresji militarnej niedopuszczalne byłoby, aby rosyjski reżim czerpał jakiekolwiek korzyści z udziału rosyjskich czy białoruskich tenisistów w turnieju. Dlatego naszym zamiarem, z głębokim żalem, jest odrzucenie zgłoszeń rosyjskich i białoruskich zawodników - przekazano w komunikacie. Taka decyzja wywołała wściekłość władz ATP. - Dyskryminacja ze względu na narodowość jest pogwałceniem naszej umowy z Wimbledonem. Zawodnicy nie powinni być karani z powodu ich pochodzenia lub decyzji podjętych przez rządy ich krajów - uważają szefowie ATP.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek podekscytowana występem w Polsce. "Chcę czerpać energię z trybun"

Iga Świątek tuż za plecami sióstr Williams. Historyczna seria zwycięstw

"To, co wymyślili organizatorzy Wimbledonu, to bzdura"

Wykluczenie rosyjskich tenisistów, wywołało również prawdziwą burzę w Rosji.

- Niestety nic nie możemy zrobić. Uważam tę decyzję za błędną. Federacja Tenisowa zrobiła już wszystko, co mogła. Nie chcę rozmawiać na ten temat, bo wszystko, co powiem będzie skierowane przeciwko naszym sportowcom. Pracujemy nad tą sytuacją i w sumie to wszystko, co mogę powiedzieć - powiedział Szamil Tarpiszczew, prezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej.

- To, co wymyślili organizatorzy Wimbledonu, to bzdura. Polityka nie może dyktować życia sportowcom. To, co się dziś dzieje, jest hańbą. Sport przestał nieść jednoczenie ludzi. Decyzja ta nie była jednak dla mnie zaskoczeniem. Przewidziałem to już wtedy, gdy Miedwiediewowi zaproponowano, by zrezygnował z ojczyzny i flagi. Jednak Miedwiediew jest nie tylko najlepszym zawodnikiem na świecie, ale też rozsądną osobą, która rozumie, że jest kraj, flaga i poczucie własnej wartości - powiedział Władimir Kamelzon, były menedżer tenisowej reprezentacji Rosji.

"To polityka i pieniądze"

Z kolei Dmitrij Swiszczow nazwał całą sytuację histerią i dodał, że w Wimbledonie najbardziej ucierpią kibice.

- Wielka Brytania znana jest z jasnych antyrosyjskich opinii i twardego stanowiska wobec naszego kraju. Teraz widzimy całkowitą histerię w stosunku do rosyjskich i białoruskich sportowców. Światowa Federacja Tenisowa umożliwiła naszym tenisistom udział w turniejach ATP i WTA pod neutralną flagą. Z drugiej strony Wimbledon, najstarszy turniej na świecie, żyje według własnych reguł i zasad. Ale ich decyzja o zawieszeniu nie ma nic wspólnego ze sportem. To polityka i pieniądze. A najbardziej ucierpi publiczność. Rosyjscy i białoruscy tenisiści są ozdobą każdego turnieju - powiedział Dmitrij Swiszczow, przewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Kultury Fizycznej i Sportu.

- To jest prawdziwa dyskryminacja. Co możemy powiedzieć? Turniej jest po angielsku, a Brytyjczycy są bardzo twardzi i trzymają się reguł - dodał Dmitrij Guberniew, komentator sportowy.

Kto nie zagra w Wimbledonie?

W Wimbledonie 2022 nie zagrają z Rosji m.in.: wicelider rankingu ATP Daniił Miedwiediew, ósmy na świecie Andrej Rublow, 26. Karen Chaczanow i 30. Asłan Karacew. Z Białorusi zabraknie Ilii Iwaszki (44. ATP).

Wśród pań nie wystąpią m.in. Białorusinki Aryna Sabalenka (4. WTA) i Wiktoria Azarenka (18.) oraz Rosjanki Anastazja Pawluczenkowa (15.), Daria Kasatkina (26.) czy Weronika Kudermetowa (29.).

Ich nieobecność w Londynie wpłynie m.in. na utratę punktów do rankingu. Miedwiediew i Rublow mieli do obrony punkty za dojście w zeszłym sezonie do czwartej rundy Wimbledonu, a Sabalenka za awans do półfinału. Wykluczeni zawodnicy spadną w rankingach WTA i ATP.

Iga Świątek wciąż zachwyca. Kapitalne zagranie Polki w Stuttgarcie [WIDEO]

Wimbledon w tym roku odbędzie się w dniach 27 czerwca-10 lipca. Obrońcą tytułu jest Novak Djoković. Serb rok temu w finale pokonał Włocha Matteo Berretiniego 6:7, 6:4, 6:4, 6:3.