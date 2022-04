Djoković reaguje na wykluczenie Rosjan z Wimbledonu. "To szaleństwo"

Inwazja Władimira Putina na Ukrainę trwa już od niemal dwóch miesięcy. Instytucje polityczne nakładają kolejne sankcje na kraj agresora, by skłonić go do zakończenia walk zbrojnych. W działania przeciwko państwu najeźdźcy włączają się również organizacje sportowe, które wykluczają z rywalizacji rosyjskich zawodników. Jednak takich kroków nie podjęła światowa federacja tenisa. Władze najpierw milczały, a później zdecydowały się jedynie usunąć flagi przy nazwiskach Rosjan i Białorusinów oraz zawiesić ich krajowe federacje. Tym samym zezwalają oni na dalsze starty tenisistów pochodzących z państwa agresora. Jednak już teraz wiadomo, że zupełnie inaczej będzie podczas tegorocznej edycji Wimbledonu.

Novak Djoković przeciwny decyzjom władz Wimbledonu. "To szaleństwo"

W środę organizatorzy brytyjskiego turnieju poinformowali, że nie pozwolą Rosjanom i Białorusinom na udział w rozgrywkach.

"W warunkach nieuzasadnionej i bezprecedensowej agresji militarnej niedopuszczalne byłoby, aby rosyjski reżim czerpał jakiekolwiek korzyści z udziału rosyjskich czy białoruskich tenisistów w turnieju. Dlatego naszym zamiarem, z głębokim żalem, jest odrzucenie zgłoszeń rosyjskich i białoruskich zawodników" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Oficjalnie: Wimbledon wyrzuca Rosjan i Białorusinów. Stanowcze "nie"

Decyzję władz Wimbledonu skrytykowało ATP oraz WTA, twierdząc, że wykluczenie jest niesprawiedliwe i może stworzyć szkodliwy precedens na przyszłość. Takie samo zdanie ma lider światowego rankingu tenisa, Novak Djoković. W rozmowie z "france24.com" Serb wyznał, że nie popiera działań wojennych, ale wykluczenie z tegorocznego Wimbledonu to zbyt mocna kara dla sportowców, którzy z decyzjami Putina nie mają nic wspólnego.

- Zawsze będę potępiał wojnę, sam będąc jej ofiarą. Wiem, ile emocjonalnej traumy ona pozostawia. Jednak nie mogę poprzeć decyzji organizatorów Wimbledonu. Uważam, że to szaleństwo - powiedział 34-latek, po czym dodał: - Zawodnicy, tenisiści, sportowcy nie mają z wojną nic wspólnego. Kiedy polityka ingeruje w sport, wynik nigdy nie jest dobry.

Tegoroczna edycja legendarnych brytyjskich rozgrywek odbędzie się w dniach 27 czerwca - 10 lipca.

- Jeśli okoliczności do czerwca zmienią się znacząco, rozważymy to i odpowiednio zareagujemy - zapowiedzieli organizatorzy.