Iga Świątek o awansie na szczyt: Surrealistyczne, przytłoczyło mnie

Od trzech tygodni widzimy Igę Świątek na pierwszym miejscu w rankingu WTA. Widok ten cieszy każdego kibica z Polski, ale jak widać: kij zawsze ma dwa końce. Polka stała się liderką rankingu, gdy triumfowała w Miami Open. W trakcie wywiadów nie ukrywała, że bardzo się cieszy z podwójnego sukcesu, ale gdy emocje opadły, opowiedziała też o tym jak ją przytłoczyło zamieszanie wokół jej osoby i jak pracowała nad tym ze swoją psycholog.

Iga Świątek przytłoczona zamieszaniem wokół jej osoby. "Mój telefon był jak w urodziny"

- Na początku czułam się trochę tak, jakbym musiała się uszczypnąć. To było trochę surrealistyczne i przytłaczało mnie. Ale stało się to podczas turnieju Miami Open, a ja nadal musiałam skupić się na swoim tenisie i na następnym meczu, więc to pomogło mi pozostać taką samą zawodniczką, jaką byłam, zanim zostałam numerem 1 na świecie - powiedziała Świątek w Eurosporcie.

- Było wiele emocji, które musiałam odłożyć na koniec turnieju, aby móc się skupić i dobrze grać. Dostawałam mnóstwo wiadomości. Przez trzy dni mój telefon był jak w urodziny, a wiadomości przychodziły zewsząd. Wiele osób mi gratulowało. Na przykład Ashleigh Barty. Była jedną z pierwszych osób, które napisały do mnie SMS-a. Wielu zawodników się do mnie odezwało i to było bardzo miłe. Rafael Nadal również wysłał mi SMS-a. Nawet nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich - opisuje 20-letnia tenisistka.

Iga Świątek może zmierzyć się z Emmą Raducanu, która "straciła cały szacunek"

Psycholog ratunkiem dla Igi Świątek. "Jest bardzo pomocna. Czuję, że pracowałyśmy nad wszystkim"

W ogarnięciu wszystkiego pomagała jej Daria Abramowicz. Świątek wielokrotnie wspominała o swojej psycholog, która pomaga jej m.in. w opanowaniu emocji na korcie, w trakcie spotkań. W przeszłości zarzucano Polce, że reaguje zbyt impulsywnie. Bywało, że oglądaliśmy ją zapłakaną po porażce.

- Kiedy zaczęłam pracować z Darią w 2019 roku, moim głównym celem było poprawienie sytuacji na korcie. Być bardziej skoncentrowaną, kontrolować emocje. Potem jednak zaczęłyśmy rozmawiać o moim życiu osobistym, o tym, jak być pewną siebie, jak dorastać, jak radzić sobie z popularnością, czy o biznesowej stronie sportu. Czuję, że pracowałyśmy nad wszystkim - powiedziała Iga Świątek.

Abramowicz otrzymała też pochwałę. - Miło jest mieć kogoś, z kim można po prostu porozmawiać o różnych rzeczach. Pomaga mi to oczyścić umysł - powiedziała Świątek. Tenisistka dodała, że od czasu wygranej Rollanda Garrosa w 2020 roku nie miała kiedy odpocząć. Gonitwa za wygraną wpędziła ją w błędne koło, które zataczała.

Iga Świątek deklasuje. 12:2 w 64 minuty

- A teraz, gdy jestem numerem jeden, oczekiwania się podwoiły. Czuję więc, że z Darią miałyśmy dużo pracy. Jest bardzo pomocna. Mój zespół musi się mną opiekować. Mój trener dba o mój tenis, mój fizjoterapeuta dba o moje ciało, ale potrzebuję też kogoś, kto będzie przy mnie, gdy będę chciała i potrzebowała porozmawiać. Chcę się dobrze bawić, grać dobrze, robić to, co potrafię najlepiej. Ale nie chcę zatracić siebie. Chcę się cieszyć życiem w trasie. Staram się więc zachować zimną krew - zakończyła.