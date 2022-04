Iga Świątek mocno popracowała w piekarni. Przypominają się rządy Steffi Graf

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę Iga Świątek wygrała z Rumunkami Buzarnescu 6:1, 6:0 i Prisacariu 6:0, 6:0. W Radomiu grała dla Polski w Billie Jean King Cup, na korcie twardym. Minęło kilka dni i numer 1 światowego rankingu świetnie zaczęła tę część sezonu, która jest rozgrywana na jej ulubionych kortach ziemnych.

Specjalne konto liczy wypieki Igi

Teoretycznie było jasne, że dopiero 342. w rankingu WTA Eva Lys nie zagrozi Idze. Ale zlekceważenie Niemki mogłoby być kosztowne. Ona w Stuttgarcie przeszła przez eliminacje, dzięki czemu zdążyła się przyzwyczaić do warunków. A skoro przed meczem ze Świątek wyeliminowała 38. w rankingu Viktoriję Golubić, to nie trzeba dłużej szukać dowodów, że potrafi grać w tenisa.

Iga Świątek deklasuje. 12:2 w 64 minuty

O pół roku młodsza od Świątek Lys walczyła z Polką bardzo dzielnie, ale wszystkim, co zdołała zrobić, było uniknięcie w końcówkach obu setów porażek do zera. Iga dominowała i naprawdę niewiele zabrakło jej do wygranej nie 6:1, 6:1, tylko 6:0, 6:0.

Bajgli tym razem nie było, ale Świątek zaserwowała inne wypieki ze swojej tenisowej piekarni. Kibice i dziennikarze notują bajgle (6:0), ale też paluszki chlebowe ("breadsticks"), czyli sety wygrane 6:1.

Na Twitterze istnieje nawet konto założone specjalnie po to, byśmy niczego nie przegapili.

Czy Iga Świątek może pobić rekord Steffi Graf?

Po meczu z Lys w tym roku Iga ma już w dorobku po 11 bajgli i paluszków. Te zabawne statystyki pokazują, jak bardzo Świątek dominuje w światowym tenisie. Niektórzy szukając podobnie okazałych zwycięstw cofają się nawet do historycznego roku 1988. Wtedy Steffi Graf skompletowała Złotego Wielkiego Szlema, czyli wygrała wszystkie cztery największe turnieje - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open - a do tego dołożyła mistrzostwo olimpijskie na igrzyskach w Seulu.

Uznawana za najlepszą tenisistkę w historii Graf w 1988 roku wygrała aż 29 setów w stosunku 6:0. W tamtym sezonie Niemka rozegrała 75 meczów, czyli produkowała bajgla średnio co 2,59 meczu. Iga Świątek ma w tym momencie 32 mecze rozegrane w 2022 roku. A więc ma średnią jednego bajgla na 2,90 spotkania. Dogonić Niemkę to misja niemal niemożliwa. Ale warto podkreślić, że tylko w trzech ostatnich meczach Świątek walczyła z rywalkami, które nie należą do ścisłej światowej czołówki, a wcześniej po 6:0 i 6:1 wygrywała z wielkoszlemowymi mistrzyniami i zawodniczkami aktualnie notowanymi w top 10 rankingu. To pokazuje, w jak dużej jest formie.

Oczywiście Świątek, choć zachwyca, nie jest jeszcze blisko spektakularnych wyników Graff. Niemka w roku 1988 miała bilans aż 72 wygranych i tylko trzech przegranych meczów. A rok wcześniej była pod tym względem nawet jeszcze lepsza - miała bilans 75-2! Świątek ma 29 zwycięstw i 3 porażki w 2022 roku. To jednak inne liczby. Ale we współczesnym tenisie wyjątkowe. Passa 20 kolejnych wygranych naprawdę imponuje. Podobnie jak seria trzech wygranych turniejów z rzędu. Styl - coraz częściej ekspresowy, z bajglami i paluszkami - również. To już jest wielki rok Igi Świątek, a dużo wskazuje na to, że może stanowić ważny rozdział w historii tenisa, bo może być dla mistrzyni Roland Garros 2020 trampoliną do kolejnych wielkich rzeczy.