Wielkie serce Igi Świątek. Zarobione pieniądze przeznaczy na młode talenty

Iga Świątek postanowiła wykorzystać pieniądze zdobyte na zawodowych kortach, by pomagać potrzebującym ludziom. Nasza utalentowana tenisistka od dawna wspiera organizacje charytatywne w Polsce, ale na tym jej plany się nie kończą. "Wiem, jak trudno było mojemu tacie we mnie inwestować. Nie chcę, by inne utalentowane dzieciaki miały takie same problemy, jak ja na początku" - przekazała w artykule dla "Przeglądu Sportowego".

3 Instagram/iga.swiatek Otwórz galerię Na Gazeta.pl