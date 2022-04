Iga Świątek ma zagrać w Warszawie. Turniej WTA na kortach Legii

Po sukcesie Igi Świątek w Paryżu jej ojciec Tomasz Świątek wraz z managerką Pauliną Wójtowicz powołali firmę, której udało się uzyskać na co najmniej pięć lat prawa do organizacji kobiecego turnieju tenisowego rangi WTA 250. Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 2021 roku w Gdyni. Jak podali organizatorzy, tym sezonie turniej zostanie rozegrany w Warszawie na kortach Legii.

Impreza ma potrwać w dniach 25-31 lipca. Występuje pod nazwą "BNP Paribas Poland Open". W zeszłym roku turniej wygrała Belgijka ukraińskiego pochodzenia Maryna Zanevska. Obsada nie była wtedy najmocniejsza z uwagi na rozpoczynające się w podobnym czasie igrzyska olimpijskie w Tokio. W tym sezonie ma być inaczej.

Drugi występ Igi Świątek w Polsce w 2022

Już kilka tygodni temu Iga Świątek zapowiedziała, że weźmie udział w imprezie rozgrywanej w naszym kraju. Będzie to dla niej drugi występ w ojczyźnie w 2022 roku. Kilka dni temu wraz z koleżankami pokonała Rumunki 4:0 w meczu Billie Jean King Cup. Dzięki temu Polki awansowały do turnieju finałowego, który odbędzie się jesienią.

Nie jest jeszcze znana dokładna obsada turnieju w Warszawie ani ceny biletów. Transmisję z imprezy przeprowadzi prawdopodobnie Canal+ Sport, który dysponuje prawami do pokazywania imprez głównego cyklu WTA.

Dla stolicy Polski to powrót na tenisową mapę najwyższe rangi WTA. W poprzednich latach w Warszawie odbywały się m.in. turnieje J&S Cup i Polsat Warsaw Open, w których występowały m.in. Venus Williams, Amelie Mauresmo, Justin Henin czy Agnieszka Radwańska. Dla tej ostatniej była to okazja do stawiania pierwszych kroków w zawodowym tourze.

