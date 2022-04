Ojciec Igi Świątek: Ostatnie sukcesy ją zmieniły

Wielkie sukcesy sportowe często zmieniają zawodników. Jedni radzą sobie z tym lepiej, a inni gorzej. Po ostatnich spektakularnych zwycięstwach głos w sprawie Igi Świątek zabrał jej ojciec.

Zobacz wideo Iga Świątek podekscytowana występem w Polsce. "Chcę czerpać energię z trybun"

Ojciec o Świątek: "Jest pewniejsza siebie i bardziej zdecydowana"

- W moim odczuciu te ostanie sukcesy trochę ją zmieniły i powiem szczerze, że na korzyść. Jest pewniejsza siebie i bardziej zdecydowana w tym co robi i co mówi. To jest dobre, bo pracowaliśmy nad tym, żeby Iga - mówiąc w przenośni - nie cofała się, ale żeby zawsze szła do przodu. Ten awans na pierwszej miejsce w rankingu sprawił też, że czuje się zdecydowanie pewniej. Chwała jej za to - ocenił Tomasz Świątek w rozmowie z "Super Expressem".

Iga Świątek najlepiej zarabiającą tenisistką 2022 roku

Iga Świątek jest od pewnego czasu na ustach wszystkich fanów tenisa. Furorę zrobiła, triumfując w ciągu sześciu tygodni w turniejach WTA w Dausze, Indian Wells i Miami. Żadna inna zawodniczka nie odniosła zwycięstwa w trzech pierwszych w sezonie imprezach rangi 1000, czyli najbardziej prestiżowych w roku poza wielkoszlemowymi. 20-latka może obecnie pochwalić się wygraniem 19 meczów z rzędu i jest liderką rankingu WTA.

Liczne sukcesy polskiej tenisistki wiążą się także ze sporymi zarobkami. Warto jednak mieć świadomość, że wszelkie kwoty podawane przez organizatorów różnych zawodów są podawane jeszcze przed odjęciem podatku. - Wszystkie premie, które zawodniczka dostaje, są w rzeczywistości pomniejszone o podatki. W Polsce na przykład ten podatek to 10 procent, ale w Stanach Zjednoczonych to już 30 proc, a we Francji trzeba zapłacić nawet 45 proc. podatku - tłumaczy ojciec triumfatorki French Open 2020.

Świątek, mimo młodego wieku uchodzi za zawodniczkę, która rozważnie obchodzi się ze swoją fortuną. Jednym z aktualnych wydatków tenisistki ma być nowe mieszkanie. - Coś tam rzeczywiście sobie ogarnia, ale faktycznie nie jest to jakiś pałac czy coś wyszukanego. To normalne średniej wielkości mieszkanie - podkreślił rodzic 20-latki.

Ostatnio Iga Świątek zagrała w barażach Billie Jean King Cup w Radomiu, podczas których mocno przyczyniła się do zwycięstwa reprezentacji Polski nad Rumunią 4:0. Teraz pierwsza rakieta świata weźmie udział w turnieju WTA w Stuttgarcie, co potwierdziła w trakcie sobotniej konferencji prasowej. Ten rozgrywany jest od 16 do 24 kwietnia.