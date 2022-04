Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w Stuttgarcie. Sensacyjnie rozstrzygnięcie

Iga Świątek (WTA 1) przystępuje do rywalizacji w turnieju WTA w Stuttgarcie. Dla Polki będzie to pierwszy turniej, który rozpoczyna jako liderka rankingu tenisistek. Z uwagi na swoją pozycję, Świątek miała wolny los w pierwszej rundzie i ze spokojem mogła czekać na swoją pierwszą rywalkę. Tę wyłonił pojedynek Viktoriji Golubić (WTA 38) z Evą Lys (WTA 342).

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w Stuttgarcie. Zmierzy się z sensacyjną pogromczynią Viktoriji Golubić

Sensacyjnie to reprezentantka gospodarzy okazała się lepsza. Lys pokonała znacznie wyżej notowaną i bardziej doświadczoną Golubić 2:1 (5:7, 7:5, 7:5). Szwajcarka od początku miała problemy z zawodniczką, która dostała się do drabinki głównej turnieju przez kwalifikacje.

Eva Lys już w pierwszym secie szybko przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 4:1. Viktorija Golubić skrupulatnie odrabiała jednak straty i doprowadziła do wyrównania przy stanie 5:5. W końcówce seta górę wzięło jej doświadczenie. Dwukrotnie przełamała podanie Lys i zwyciężyła 7:5.

Wydawało się, że Golubić kontroluje sytuację, gdyż na początku drugiej partii szybko udało jej się przełamać dwukrotnie serwis Evy Lys. Tym razem jednak to Niemka szybko odrobiła straty i doprowadziła do wyrównania przy stanie 5:5. Role się odwróciły i to 20-latka z Niemiec zwyciężyła w kolejnych gemach i całym secie 7:5.

Decydujący set był niezwykle wyrównany. Tenisistki szły praktycznie punkt za punkt. Viktorija Golubić była w stanie wyjść na prowadzenie i mogła zakończyć mecz przy własnym podaniu. Eva Lys jednak obroniła się, a następnie sama wygrała dwa kolejne gemy i sensacyjnie wyeliminowała faworyzowaną rywalkę.

Teraz na drodze Niemki stanie Iga Świątek. Mecz ten odbędzie się w środę 20 kwietnia. Początek starcia zaplanowano na godzinę 11:00.

Urodzona w Kijowie, a reprezentująca Niemcy tenisistka Eva Lys zarzuciła rosyjskim zawodnikom występującym w turnieju niższej kategorii ITF w Kazachstanie lekceważenie tych, którzy zostali dotknięci wojną. - Wielu z nich wyśmiewało naszą tragedię. Demonstracyjnie zakładali dresy w rosyjskich barwach narodowych. Tym ważniejsze jest, by szeroko rozpowszechniać prawdę o tym, co naprawdę dzieje się w Ukrainie - powiedziała 20-letnia Lys w wywiadzie dla niemieckiego kanału Eurosportu. Całą sprawę opisał Dominik Senkowski, dziennikarz "Sport.pl".

