Puchar Billie Jean King: Polska - Rumunia. Gra Iga Świątek. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV I STREAM ONLINE]

Iga Świątek po blisko dwóch latach wraca do reprezentacji Polski. 15 i 16 kwietnia Polska tenisistka wraz z koleżankami zmierzy się w Pucharze Billie Jean King z Rumunią. Turniej odbędzie się w Radomskim Centrum Sportu. Stawką meczu jest awans do turnieju finałowego. Dla polskich tenisistek będzie to wielka szansa na historyczny awans do finału. Wcześniej nie udało im się to w 2015 roku w Kraków Arenie, kiedy lepsze okazały się Rosjanki z między innymi Marią Szarapową w kadrze. W 1992 roku we Frankfurcie natomiast Polki odpadły z ćwierćfinału, w którym przegrały z Niemkami.

Zobacz wideo Iga Świątek podekscytowana występem w Polsce. "Chcę czerpać energię z trybun"

Mecz Polska - Rumunia w Pucharze Billie Jean King. Rumunki osłabione przed starciem

W turnieju Polskę reprezentować będą między innymi Iga Świątek i Magda Linette. Polska liderka WTA nie będzie mogła zmierzyć się z najlepszą rumuńską tenisistką Simoną Halep, ponieważ zawodniczka doznała kontuzji uda. Zabraknie również z różnych powodów kilku innych tenisistek z najwyższej setki zestawienia. Mowa o Soranie Cristei, Elenie Gabrieli - Ruse, Jaqueline Cristian oraz Anie Bogdan.

Świątek wraca do reprezentacji. Jej tenisowe życie wywróciło się do góry nogami

Liderką rumuńskiej reprezentacji na turnieju w Radomiu zostanie Irina - Camelia Begu. W kadrze znalazły się także Mihaela Buzarnescu, Andreea Prisacariu i Andreea Mitu. Polskę poza Igą Świątek oraz Magdą Linette będą reprezentowały również Magdalena Fręch, Maja Chwalińska i Alicja Rosolska. Pierwszy mecz Iga Świątek rozegra przeciwko Mihaeli Buzarnescu w piątek. Na sobotę zaplanowane jest spotkanie polskiej liderki WTA z Iriną - Camelia Begu.

Mecz Polska - Rumunia z udziałem Igi Świątek. Gdzie oglądać? Transmisja TV, stream online.

Potyczka reprezentacji Polski z Rumunią zaplanowana jest na 15 i 16 kwietnia. Pierwszy mecz rozpocznie się w piątek o 12:50. Transmisje można będzie śledzić w Polsacie Sport Extra oraz w Polsat Box Go.

