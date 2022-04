Hubert Hurkacz kolekcjonuje "ziemniaki". Imponuje w słynnym Monte Carlo

Utarło się w ostatnich miesiącach, że Hubert Hurkacz to specjalista od nawierzchni szybkich (twarde i trawiaste). Nic dziwnego - to na tych kortach notował w poprzednim roku najcenniejsze wyniki. Na Wimbledonie doszedł do półfinału, to jego najlepszy dotychczas wynik wielkoszlemowy w karierze. Wiosną 2021 na nawierzchni twardej triumfował w prestiżowej imprezie w Miami. Dwa tygodnie temu był bliski powtórzenia tego wyniku, tym razem dochodząc na Florydzie do półfinału.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska siła tenisa. Hubert Hurkacz i Iga Świątek robią furorę, a ile zarabiają?

Cenne zwycięstwa

Zupełnie inaczej prezentował się Hurkacz na kortach ziemnych. W całym poprzednim sezonie Polak wygrała na tej nawierzchni zaledwie jedno spotkanie - mowa o pojedynku z Włochem Thomasem Fabbiano w pierwszej rundzie w Monte Carlo. Na pierwszej rundzie kończył zmagania w Madrycie, Rzymie i Roland Garros. Tłumaczył to później infekcją, jaką przechodził wiosną 2021, ale trudno było pozbyć się wrażenia, że styl gry tenisisty z Wrocławia pasuje bardziej do nawierzchni szybkich.

W tym roku w Monako Hurkacz prezentuje się nadspodziewanie dobrze. Wygrał już trzy spotkania, jest w ćwierćfinale. Pokonał po drodze Boliwijczyka Hugo Delliena 7:5, 6:4 oraz Hiszpanów Pedro Martineza 6:3, 4:6, 6:4 i Alberta Ramosa-Vinolasa 7:6, 6:2. Cenne to wyniki biorąc pod uwagę, że cała trójka to specjaliści od gry właśnie na kortach ziemnych - tzw. "ziemniaki". Hurkacz kolekcjonuje kolejne zwycięstwa nad tego typu rywalami.

Conte znów może pracować z Lukaku. Tottenham chce ściągnąć Belga

Występ Polaka w tym tygodniu w Monte Carlo jest wyjątkowy. Wygrywając trzy pojedynki, odniosł już więcej zwycięstw na nawierzchni ceglanej niż w całym poprzednim roku. Do tego pierwszy raz w karierze jest w ćwierćfinale turnieju Masters 1000 rozgrywanego na ziemi. Eksperci i kibice są pozytywnie zaskoczeni wynikami Polaka z tego tygodnia.

Być może dla Hurkacza korzystne jest, że dobrze zna panujące w Monte Carlo warunki, bo mieszka w Monako (a raczej doczekał się bazy - w przypadku tenisistów podróżujących przez rok po całym świecie trudno mówić o klasycznym miejscu zamieszkania). W piątek jego kolejnym rywalem będzie Bułgar Grigor Dimitrow. Spotkanie rozpocznie się około godziny 13:00 czasu polskiego.

Piszczek zaskakuje słowami o Dembele. "Spokojnie może wygrać Złotą Piłkę"

Szansa na awans

Jeśli Polak utrzyma dobrą formę w następnych tygodniach na ziemi może do Wimbledonu awansować w rankingu ATP. Dziś jest 14. w zestawieniu najlepszych tenisistów świata. Nie broni jednak prawie żadnych punktów do imprezy wielkoszlemowej, która ruszy w Londynie pod koniec czerwca. Każde kolejne zwycięstwo Hurkacza na mączce daje nadzieję, że uzyska punkty, które pozwolą mu piąć się w rankingu, a to może dać mu dobrą pozycję do walki na turnieju wielkoszlemowym rozgrywanym w stolicy Wielkiej Brytanii.