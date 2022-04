Plan meczów Igi Świątek podczas Billie Jean King Cup w Radomiu

Iga Świątek po serii znakomitych występów w Stanach Zjednoczonych wycofała się z turnieju WTA 500 w Charleston z powodu kontuzji ramienia. Po kilku dniach odpoczynku Iga Świątek już wkrótce wróci na kort. W tym tygodniu rozegra pierwszy mecz jako liderka światowych list w Radomiu. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę 20-latka wystąpi w meczu Billie Jean King Cup z Rumunią.

Świątek zagra w piątek i w sobotę

Znany jest już plan gier w meczu w Radomiu. W piątek od godz. 13 rozpocznie się spotkanie Magda Linette (58. ATP) - Irina Begu (62. WTA), następnie dojdze do starcia Iga Świątek (1. WTA) - Mihaela Buzarnescu (122. WTA). W sobotę spotkania rozpoczną się od godz. 11. Wtedy Iga Świątek zmierzy się z Begu, a po nich na kort wyjdą Linette z Buzarnescu. Po spotkaniach singlowych może dojść do starcia deblowego, jeśli wynik nie będzie rozstrzygnięty już wcześniej. Magdalena Fręch w parze z Alicją Rosolską zmierzą się z duetem: Andreea Mitu/Andreea Prisacariu.

Mecze będzie można obejrzeć w Polsacie Sport Extra. Będzie to niezwykła okazja zobaczyć Igę Świątek w akcji. Nasza najlepsza polska tenisistka od ponad dwóch miesięcy jest w wybornej formie i nie doznała porażki. Od 22 lutego Polka notuje serię aż siedemnastu zwycięstw z rzędu. Iga Świątek triumfowała w Dausze, Indian Wells i Miami. W ten sposób najlepsza polska tenisistka stała się pierwszą w historii, która wygrała trzy pierwsze turnieje w roku rangi WTA 1000. Oprócz tego została liderką rankingu ATP oraz WTA Race.

- Nikogo nie lekceważymy, ale koncentrujemy się na sobie. Z szacunkiem podchodzimy do przeciwnika, ale też z przekonaniem, że znamy swoją wartość. Nawierzchnia w hali jest dobrze przygotowana. Kort jest inny niż wszystkie. Na co dzień zawodniczki nie mają styczności z taką twardą nawierzchnią. Hala w Radomiu jest piękna, nowoczesna. To, czego tu brakuje, to tylko profesjonalna siłownia. Pozostałe rzeczy, szatnie czy odnowa biologiczna, są tu na miejscu - mówi Dawid Celt, kapitan i trener Polski.