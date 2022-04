Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju w Monte Carlo. Gdzie i kiedy oglądać ten mecz? [TRANSMISJA]

W środę Hubert Hurkacz (14. ATP) uporał się podczas wczorajszego pojedynku z Pedro Martinezem (45. ATP) 6:3, 4:6, 6:4. Dzięki wygranej polski tenisista awansował do III rundy turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo i w 1/8 finału zmierzy się z innym reprezentantem Hiszpanii - Albertem Ramosem (37. ATP).

Zawodnik z Półwyspu Iberyjskiego w II rundzie odniósł zwycięstwo nad wyżej notowanym Cameronem Norrie'em (10. ATP) 6:4, 2:6, 6:4, Dla Hiszpana był to pierwszy w tym roku, a ósmy w karierze triumf nad zawodnikiem znajdującym się w czołowej dziesiątce rankingu światowego. Norrie awansował na 10. miejsce na początku kwietnia po raz pierwszy w swojej karierze.

Hubert Hurkacz w drodze do ćwierćfinału. Pokona kolejnego Hiszpana?

Hurkacz wygrał natomiast drugi mecz kortach ziemnych i teraz stanie przed szansą na awans do półfinału. W czasie spotkana z Martinezem polski tenisista dał się zaskoczyć tylko raz, przegrywając podanie podczas ostatniego gema drugiego seta. Wcześniej zawodnik z Wrocławia miał okazję na przełamanie rywala, jednak nie wykorzystał dwóch break-piontów. Świetnie udało mu się za to zareagować na moment słabości i przełamał rywala już w pierwszym gemie kolejnego seta, pewnie prowadząc później grę.

Hurkacz wygrał w ten sposób setny mecz w swojej karierze i lada moment może wyprzedzić Jerzego Janowicza, stając się drugim Polakiem z największą liczbą wygranych w turniejach ATP. Janowicz na swoim koncie ma 102 wygrane, a przodujący w rankingu Fibak – 536.

Wiele wskazuje na to również, że jeżeli Hurkacz utrzyma dobrą dyspozycję, to w najbliższym czasie powinien powrócić do czołowej dziesiątki rankingu ATP. Polski tenisista nie ma bowiem zbyt wielu punktów do obrony za poprzedni sezon, w którym słabo prezentował się na kortach ziemnych (zaledwie jedna wygrana na pięć łącznie rozegranych starć).

Hurkacz - Ramos w 1/8 finału turnieju ATP w Monte Carlo. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Spotkanie 1/8 finału pomiędzy Hurkaczem a Ramosem zostało zaplanowane na czwartek 14 kwietnia i powinno rozpocząć się w godzinach popołudniowych. Zmagania tenisistów rozpoczną się o 11, a mecze Hurkacz - Ramos będzie trzecim w kolejności na Korcie Książąt. Mecz najwcześniej rozpocznie się o godzinie 14:00. Obaj tenisiści zmierzą się ze sobą po raz pierwszy.

Transmisja spotkania na Polsat Sport, a także na stronie polsatboxgo.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.