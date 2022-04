Zapaść Djokovicia. "Nie mogłem się ruszać". Ale rakietę zdołał rozwalić [WIDEO]

Po niemal dwumiesięcznej przerwie Novak Djoković wrócił do gry. Serb przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną (ATP 46.) 3:6, 7:6, 1:6 podczas wtorkowego meczu w II rundzie turnieju ATP w Monte Carlo.

Porażka Djokovicia nie jest zaskoczeniem? "Nie ma cudów"

Mecz ten już na początku był dla Djokovicia zimnym prysznicem. Na starcie pierwszego seta został dwukrotnie przełamany i przegrywał już 1:4. Tej partii nie udało mu się uratować. Mocniej postawił się Hiszpanowi w drugim secie, gdy wygrał po tie-breaku. W trzecim secie Serb nie miał jednak żadnych argumentów i został zdemolowany przez Hiszpana. Przegrał aż 1:6 i pożegnał się z turniejem.

- Niespodziewana porażka Novaka Djokovicia w Monte Carlo. Przegrał już w pierwszym meczu. Lepszy Hiszpan Alejandro Davidovich Fokina, ale głównie to Serb przegrał z samym sobą - ponad 50 niewymuszonych błędów. Nie ma grania, nie ma rytmu meczowego, są wątpliwości - podsumował dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski.

- Nie ma cudów. Nie możesz praktycznie nie grać meczów o stawkę przez 3,5 mies., a potem wrócić jak gdyby nigdy nic i być wielkim dominatorem - zauważył Łukasz Rogojsz z gazeta.pl. - Ale z nim też jest tak, że może odwalić taką fuszerkę jak dzisiaj, wściec się, zaszyć ze swoim teamem na 2 tyg. na treningi, a potem wrócić i wygrać Rolanda Garrosa. Nie lubię gościa, ale wygrywać to on potrafi i jeszcze go w sezonie na mączce nie skreślam - dodał jeszcze dziennikarz.

W trakcie meczu 34-latek w tradycyjny sposób dawał upust swoim emocjom. Tak było chociażby w końcówce trzeciego seta, kiedy w trakcie przerwy z nerwami uderzył piłką. Po spotkaniu na konferencji był absolutnie rozczarowany. - Był lepszym graczem. Udało mu się znaleźć lepszy rytm. Mógł wygrać bez utraty seta. Przez cały mecz wisiałem na linach i ciągle goniłem za wynikiem - mówi o swoim rywalu Serb.

Słabsza postawa 20-krotnego triumfatora turniejów wielkoszlemowych mogła wynikać z faktu, że był to jego pierwszy występ od 24 lutego, gdy niespodziewanie przegrał on z Czechem Janem Veselym na turnieju ATP w Dubaju. - Byłem po prostu fizycznie wyczerpany, nie mogłem się już ruszać. Jeśli nie czujesz stóp na mączce, to dobra gra jest niemożliwa - mówił zaniepokojony Djoković.

- Spodziewałem się, że ten mecz będzie naprawdę trudny, fizyczna walka i tak było - podkreślał tenisista. Zdawał sobie sprawę, że podczas treningów nie ma możliwości, by oddać intensywność meczu. Teraz wraz ze swoim sztabem chce znaleźć powody słabszej dyspozycji. - Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu w Belgradzie będzie lepiej - podkreślił numer jeden w światowym rankingu, który pragnie osiągnąć szczyt dyspozycji najpóźniej podczas French Open. Ten wielkoszlemowy turniej rozpocznie się 22 maja.