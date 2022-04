Jermakowa tłumaczy upadek Borisa Beckera. "Publiczne upokorzenie"

Boris Becker to były numer jeden rankingu ATP. Niemiec wygrał sześć turniejów wielkoszlemowych. Zdobył też złoty medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie w grze podwójnej. W 1985 roku, w wieku zaledwie 17 lat, został najmłodszym zwycięzcą Wimbledonu w singlu. Becker był również trenerem Novaka Djokovicia w latach 2013-2016.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek reaguje na pozycję liderki rankingu WTA

Teraz jednak legendarny Niemiec ma duże kłopoty. Becker został kilka dni temu uznany za winnego czterech stawianych mu zarzutów związanymi z przestępstwami finansowymi, za co grozi mu nawet siedem lat więzenia. Do problemów byłego tenisisty odniosła się jego była partnerka, Angela Jermakowa.

"Boris musiał spaść z bardzo dużej wysokości" - mówi Jermakowa. Ale od niej też chciał pożyczyć pieniądze

- Z własnego doświadczenia wiem, jak to jest być poniżoną publicznie. Publiczne upokorzenie samo w sobie jest bardzo surową karą - mówiła Jermakowa w rozmowie z niemieckim "Bildem". - Fakt, że ktoś wcześniej był u szczytu sukcesu, oznacza, że upadek jest jeszcze bardziej bolesny, ponieważ z im większej wysokości ktoś upada, tym bardziej boli lądowanie. A Boris musiał spaść z bardzo dużej wysokości - dodawała.

Córka Borisa Beckera nie chce mieć z nim nic wspólnego. Legenda w tarapatach

Co jej zdaniem spowodowało takie problemy legendarnego Niemca? - Powodów jest wiele, brak doświadczenia w sprawach finansowych z powodu bardzo intensywnej kariery tenisowej, niekompetentni doradcy… Jedna zła decyzja może zmienić całe życie człowieka – tłumaczyła była partnerka Beckera, która opowiedziała również, że były tenisista chciał również od niej pożyczyć pieniądze.

- Przyszedł do mnie w 2015 roku i kilka razy od tego czasu, aby pożyczyć ode mnie pieniądze, które miał zamiar mi później spłacić. Chciał wykorzystać nasze mieszkanie jako zabezpieczenie, ale oczywiście musiałam odmówić - podsumowywała Jermakowa.

Kiepski biznesmen, fałszywy dyplomata i bankrut. Musiał sprzedać wszystkie trofea

- W lipcu 2019 roku Huberta Hurkacza niektórzy komentatorzy zaczęli porównywać do Borisa Beckera. Wszystko dlatego, że polski tenisista w meczu trzeciej rundy Wimbledonu z Novakiem Djokoviciem rzucał się do piłek, odgrywając woleje, które w efektowny sposób dawały mu punkty. Przed laty tak grał właśnie Becker. Jeśli 22-latek z Wrocławia miałby kroczyć drogą niemieckiej legendy tenisa, to oby tylko tą zawodową. W życiu prywatnym Niemiec okazał się wielkim przegranym. W 2017 roku sąd uznał go za bankruta i rozpoczęła się licytacja jego pamiątek - pisał Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl w kwietniu 2020 roku.