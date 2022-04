Hubert Hurkacz ma spore szanse na awans w rankingu ATP

Hubert Hurkacz (ATP 14) dobrze zadebiutował w tym sezonie na mączce i udało mu się wygrać mecz I rundy turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo z Hugo Dellienem (ATP 92) 7:5, 6:4. Polski tenisista był faworytem tego starcia, jednak niżej notowany Boliwijczyk postawił się Hurkaczowi.

Tenisista z Wrocławia wygrał zatem pierwszy mecz na powierzchni, gdzie gra mu się słabiej. W poprzednim sezonie Hurkacz nie zdołał utrzymać dobrej dyspozycji po wygranym turnieju w Miami i na mączce radził sobie o wiele gorzej. Doszła do tego choroba i nie udało mu się zdobyć zbyt wielu punktów do rankingu.

Mając na uwadze sposób, w który zliczane są punkty w rankingu ATP (branie pod uwagę wyników z przeciągu ostatnich 12 miesięcy), ma on szansę na regularne punktowanie – zwłaszcza względem wcześniej wspomnianych występów w poprzednim roku, a co za tym idzie niewielkiej licznie punktów do obrony i ewentualny awans w rankingu. Obecnie polski tenisista znajduje się poza czołową dziesiątka, a w swoim najlepszym momencie osiągnął 9. miejsce w światowym rankingu.

Hubert Hurkacz poprawi swoje wyniki na mączce? "Myślę, że jestem w dobrej dyspozycji"

Hurkacz będzie miał natomiast ku temu wiele okazji. Polak nadal jest w grze podczas zawodów w Monte Carlo, a później ma zamiar wystąpić podczas ATP 500 w Barcelonie (18-24 kwietnia), dwóch turniejach rangi Masters 1000, które odbędą się w Madrycie (1-8 maja), a także w Rzymie (8-15 maja). Ponadto wrocławianin może również stanąć do rywalizacji w turnieju wielkoszlemowym Roland Garros (22 maja – 5 czerwca).

Jeżeli Hurkacz zdołałby zatem utrzymać dobrą dyspozycję i unikał ewentualnych kontuzji, to najbliższy czas może być dla niego bardzo pracowity, a zarazem zakończony sukcesem. - Myślę, że jestem w dobrej dyspozycji, dobrze się czuję na korcie i powinienem się czuć na mączce komfortowo – zapowiadał przed rozpoczęciem zmagań, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Póki co udało mu się zrobić pierwszy krok, aby zamienić swoje deklaracje w czyny. Kolejny Hurkacz będzie mógł wykonać już jutro. W środę 13 kwietnia o godz. 10:00 powinien rozpocząć się jego mecz z Pedro Martinezem (ATP 45). Hiszpan w pierwszej rundzie triumfował natomiast nad Ugo Humbertem (ATP 48) 6:4, 7:6.