Rios krytykuje Djokovicia za brak szczepienia. "Musisz być królem głupoty"

Novak Djoković w styczniu nie wystąpił w Australian Open z powodu braku przyjętej szczepionki przeciwko COVID-19. Serb przez 11 dni przebywał w osadzeniu, a w konsekwencji został deportowany z Australii. Jego zachowanie wzbudziło kontrowersje w całym sportowym środowisku.

Novak Djoković zaliczył tylko jeden oficjalny występ w tym roku

Z tego samego powodu Djoković nie mógł wystąpić w turniejach Indian Wells oraz Miami Open. Przyjęta szczepionka na koronawirusa była jednym z warunków przystąpienia do startu. W konsekwencji braku startów Serb stracił też pozycję lidera w światowym rankingu ATP.

Jest reakcja Australian Open. Novak Djoković usunięty

W tym roku Novak Djoković wystąpił tylko w jednym turnieju. Miało to miejsce w lutym w Dubaju. Tamtejsze prawo nie wymagało szczepienia do uzyskania prawa startu w zawodach. Serb dotarł tam do ćwierćfinału. We wtorek utytułowany tenisista rozpocznie rywalizację podczas kolejnego turnieju, tym razem w Monte Carlo. W tym sezonie powinien jeszcze wystąpić na kortach w Madrycie, Rzymie, a także na Roland Garrosie.

"Musisz być królem głupoty"

Na temat całego skandalu związanego z Novakiem Djokovićem wypowiedział się były tenisista i lider list ATP, Marcelo Rios. Chilijczyk na łamach gazety "La Tercera" potępił postawę Serba. - Nie wiem, jaki powód ma Djoković, że nie chce się zaszczepić, ale jeśli próbujesz być najlepszy w historii i rezygnujesz z wyścigu ze względu na szczepionkę, musisz być królem głupoty - zaznaczył Rios i dodał, że zachowanie Serba podchodzi pod arogancję.

Były lider światowego rankingu podkreślił, że początkowo sam był sceptykiem jeśli chodzi o szczepienia. Z czasem jednak przełamał się i zaszczepił. - Myślałem tak samo, ale potem zacząłem podróżować i musiałem się zaszczepić - zakończył Rios.