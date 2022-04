Rafael Nadal nie zagra w Barcelonie. "Właśnie został wycofany"

Rafael Nadal (4. ATP) ten rok rozpoczął kapitalnie. Przede wszystkim wygrał Australian Open, ale również turnieje w Melbourne i Acapulco. Oprócz tego był również w finale turnieju ATP 1000 w Indian Wells, gdzie przegrał z Amerykaninem Taylorem Fritzem (14. ATP). Wtedy zakończyła się jego fantastyczna seria 20 zwycięstw z rzędu w tym roku.

Nadal nie zagra w Barcelonie. Triumfował tam aż 12 razy

Już w trakcie półfinałowego starcia z Carlosem Alcarazem, Nadal cierpiał na bóle i prosił o pomoc medyczną. Wytrwał jednak do końca pojedynku i wygrał 6:4, 4:6, 6:3. W finale nie był jednak w stanie na tyle walczyć z urazem, by wygrać mecz. Po końcowym gwizdku Nadal przyznał, że miał problemy z oddychaniem i odczuwał zawroty głowy. Po badaniach okazało się, że Hiszpan doznał zmęczeniowego złamania żebra, z którym grał w dwóch ostatnich spotkaniach w Indian Wells. Według pierwszych informacji przerwa Nadala miał potrwać od czterech do sześciu tygodni.

Teraz sztab szkoleniowy zawodnika podjął decyzję, że Rafael Nadal nie wystąpi w turnieju w Barcelonie.

- Nadal właśnie został wycofany z listy zgłoszeń w Barcelonie. Nie wiemy jeszcze, kiedy będzie mógł zagrać na swoim pierwszym turnieju na kortach ziemnych. Mamy nadzieję, że wkrótce - napisano w oświadczeniu dla agencji Reuters.

Nadal chciał zagrać w Barcelonie, Madrycie i Rzymie, by odpowiednio przygotować się do najważniejszego dla niego turnieju - Rolanda Garrosa. Rozpocznie się on 22 maja, a Hiszpan triumfował w nim aż trzynaście razy.

To kolejne problemy zdrowotne Nadala. W ubiegłym roku z powodu urazu stopy opuścił Wimbledon, igrzyska olimpijskie oraz US Open. Mówił nawet, że w efekcie tych problemów rozważał nawet zakończenie kariery. Nie powstrzymało go to jednak sięgnąć po 21. wielkoszlemowy turniej. Ma jeden więcej od lidera światowego rankingu Serba Novaka Djokovicia i Szwajcara Rogera Federera (41. ATP).

Nadal miał bronić tytułu w Barcelonie. Wygrał tam aż dwanaście razy (w latach: 2005-2009, 2011-2013, 2016-2018, 2021). Przed rokiem po pasjonującym finale pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa 6:4, 6:7 (6:8), 7:5.