Udana inauguracja Hurkacza na mączce. Łatwo jednak nie było

Meczem I rundy turnieju ATP w Monte Carlo Hubert Hurkacz rozpoczynał swój sezon na kortach ziemnych. Na początek dostał rywala teoretycznie niezbyt wymagającego - 92. w światowym rankingu Boliwijczyka Hugo Delliena, który awansował do turnieju z kwalifikacji. Jak się jednak okazało, to była tylko teoria, bo polski tenisista musiał się sporo namęczyć, by pokonać go w dwóch setach.

REKLAMA

Zobacz wideo "Bartnikowi trzeba dać czas. Na pewno ma ciekawe pokolenie"

Hurkacz pokonał kwalifikanta. Ale łatwo nie było

Mecz rozpoczął się od niezwykle wyrównanego gema przy serwisie Boliwijczyka. Potrzebował on aż 10 minut i bronił czterech break-pointów, by ostatecznie utrzymać swoje podanie. Później przez długi czas obaj tenisiści wygrywali zgodnie swój serwis. To się zmieniło w najważniejszym momencie, przy stanie 5:5.

Wówczas to niespodziewanie Hurkacz wywalczył sobie stan 40:0 przy serwisie rywala i miał trzy szanse na przełamanie, które uzyskał nadspodziewanie łatwo. Już przy pierwszej okazji Dellien posłał piłkę w aut i Polak staną przed znakomitą okazją do wygrania pierwszej partii. Bardzo pewnie obronił swój serwis i zwyciężył 7:5.

Hurkacz jest jak lampart. Praca przez sześć godzin dziennie dała piorunujące efekty

Co więcej, drugiego seta Hurkacz rozpoczął tak mocno, jak zakończył pierwszego. Już w pierwszym gemie przełamał rywala, a następnie poprawił piątym kolejnym wygranym gemem, wychodząc na prowadzenie 2:0. Gdy wydawało się, że polski tenisista będzie pewnie utrzymywał tę przewagę do końca seta i meczu, przy stanie 4:3 i 30:0 stracił niespodziewanie aż cztery punkty z rzędu, co skutkowało przełamaniem powrotnym.

Po chwili jednak Hurkacz odpłacił się rywalowi pięknym za nadobne, przełamał go i stanął przed szansą wygrania całego spotkania przy własnym serwisie. Ale łatwo nie było. Obaj zawodnicy grali na przewagi, w których trzy break-pointy na 5:5 miał Dellien, ale nie potrafił ich wykorzystać. Hurkacz za to dobrym serwisem przy drugiej piłce meczowej zakończył to spotkanie. Zwyciężył 7:5, 6:4 i awansował do II rundy turnieju ATP w Monte Carlo, gdzie zagra z Hiszpanem Pedro Martinezem (ATP 45) lub Francuzem Ugo Humbertem (ATP 48).