Zmiana przeciwnika Hurkacza. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polaka w Monte Carlo? [TRANSMISJA]

Hubert Hurkacz czeka na swój pierwszy, wygrany turniej ATP Tour w tym sezonie w grze pojedynczej. Ostatnio Polak był blisko sukcesu w Miami, ale w finale przegrał z Hiszpanem Carlosem Alcarazem 6:7, 6:7. Triumfował za to w deblu, gdzie razem z Johnem Isnerem pokonali Wesleya Koolhofa oraz Neala Skupskiego 7:6, 6:4.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek reaguje na pozycję liderki rankingu WTA

Hurkacz miał grać z kimś innym. Duże szczęście Polaka

Kilka dni temu poznaliśmy drabinkę Huberta Hurkacza w turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Polak rozstawiony z numerem jedenaście miał zagrać w pierwszej rundzie z Francuzem Gaelem Monfilsem, ale ten musiał zrezygnować ze startu w turnieju z powodu kontuzji. "Lekarze zalecili mi odpoczynek, aby problem się nie pogorszył. Planuję wrócić na turniej w Madrycie! Do zobaczenia wkrótce" - napisał tenisista na Twitterze.

Organizatorzy turnieju w Monte Carlo znaleźli więc zastępstwo za Francuza. Będzie nim Boliwijczyk Hugo Dellien, co jest dobrą wiadomością dla Polaka. Monfils ma na swoim koncie więcej sukcesów niż Dellien. Francuz dotarł do półfinału Rolanda Garrosa 2008 i US Open 2016. Jeżeli Polak awansuje do II rundy turnieju w Monte Carlo, jego rywalem będzie kolejny Francuz Ugo Humbert (47. ATP) lub Hiszpan Pedro Martinez (46. ATP).

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Hurkacz poznał drabinkę w Monte Carlo. Nie miał szczęścia w losowaniu

Pula nagród w turnieju w Monte Carlo wynosi ponad dwa miliony euro. Tytułu broni Stefanos Tsitsipas (5. ATP), który przed rokiem pokonał Rosjanina Andrieja Rublowa (8. ATP) 6:3, 6:3. Hurkacz odpadł w drugiej rundzie, przegrywając z Brytyjczykiem Danielem Evansem 4:6, 1:6.

Hubert Hurkacz - Hugo Dellien. Gdzie i o której obejrzeć mecz Polaka w Monte Carlo? Transmisja TV, stream online

Hubert Hurkacz zagra w I rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo w poniedziałek 11 kwietnia o godz. 15:30. Jego rywalem będzie Hugo Dellien. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport i w serwisie polsatbox.go. Relacja na żywo będzie dostępna również w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.