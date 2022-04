Magda Linette wygrała turniej w Charleston. Jest najwyżej w karierze w rankingu debla

Magda Linette w turnieju w Charleston po raz pierwszy w karierze grała w parze z doświadczoną, 36-letnią Słowenką Andreją Klepac. Wcześniej partnerkami polskiej tenisistki w tym roku były Hiszpanka Sara Sorribes Tormo oraz Tajwanka Hao-Ching Chan i Amerykanka Bernarda Pera.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek reaguje na pozycję liderki rankingu WTA

Iga Świątek zostaje w Polsce. Ekspert mówi o totalnej rewolucji w jej życiu

Świetna końcówka tie-breaka

Rozstawiony z numerem czwartym duet: Linette-Klepac bardzo dobrze spisał się na kortach ziemnych w Charleston. W finałowym spotkaniu zmierzył się z doświadczoną parą: Lucie Hradecka / Sania Mirza (Czechy, Indie). Pierwszy set polsko-słoweńska para wygrała łatwo 6:2. Od stanu 1:2, zwyciężyła w pięciu gemach z rzędu.

W drugiej partii było aż siedem przełamać i to Hradecka-Mirza wygrały ją 6:4. O losach meczu zadecydował tie-break rozgrywany do dziesięciu punktów. Linette-Klepac prowadziły w nim już 7:3, ale przegrały cztery punkty z rzędu. W odpowiedzi jednak od stanu 7:7, to one zdobyły trzy punkty z rzędu i cieszyły się ze zwycięstwa w turnieju. Przy piłce meczowej Linette dobrze zaserwowała, a rywalka z returnu nie trafiła w kort.

Dla polskiej tenisistki był to pierwszy wygrany finał w deblu w turnieju rangi WTA. Ostatni raz była w finale była pięć lat temu. Wtedy w turnieju na kortach ziemnych w Bogocie w parze z Paragwajką Veronicą Cepede Royg uległy duetowi: Beatriz Haddad Maia - Nadia Podorska.

Magda Linette teraz po triumfie w Charleston awansowała na najwyższe w karierze miejsce w rankingu w deblu. Obecnie jest na 26. miejscu. Najlepsza polska tenisistka Iga Świątek w rankingu tym jest sklasyfikowana na 49. pozycji. Prowadzi Czeszka Katerina Siniakova, przed swoją rodaczką Barborą Krejcikovą.

Ranking deblistek Screen WTA ranking

Iga Świątek nie gra, a i tak powiększa przewagę. Najnowsze rankingi WTA i ATP

Magda Linette w Charleston grała też w singlu. Przegrała w ćwierćfinale 0:6, 2:6 z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową (39. WTA).