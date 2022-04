Iga Świątek jeździ samochodem za ponad 100 tysięcy. Korzysta z prawa jazdy w najlepsze

Po znakomitych występach w turnieju WTA w Miami i końcowym triumfie, 20-latka wróciła do Polski. Nieco wolniejszy czas Iga Świątek wykorzystała na spotkania z bliskimi. Przy okazji "Super Express" ujawnił, jakim pojazdem porusza się na co dzień najlepsza polska tenisistka.

Do kolejnych turniejów 20-latka przystąpi jako liderka rankingu WTA. Stało się tak zarówno dzięki jej znakomitej grze, ale także niespodziewanej decyzji Ashleigh Barty o zakończeniu kariery. W związku napiętym przyszłym harmonogramem, Polka korzysta z chwilowej przerwy.

Chris Evert: Iga Świątek jest potężną faworytką. Ma wszystko

Iga Świątek jeździ samochodem za ponad 100 tys. złotych

Na początku stycznia 2022 roku Iga Świątek zdała egzamin na prawo jazdy. Obecnie porusza się natomiast samochodem MINI Clubman Cooper, którego wartość w najtańszej wersji wynosi 103 tysiące złotych. Na tym jednak flota 20-latki nie musi się kończyć, bowiem w zbliżającym się turnieju WTA w Stuttgarcie zwyciężczyni może liczyć na najnowsze Porsche.

MINI Clubman Cooper to kompaktowy samochód z pięcioma miejscami siedzącymi. W zależności od wersji posiada od 360 do 1250 litrów przestrzeni bagażowej. Najbardziej podstawowa wersja posiada 102 konie mechaniczne, zaś najlepiej wyposażona - 306 koni. Do osiągnięcia 100 km/h potrzebuje nieco ponad siedmiu sekund.