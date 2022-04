Hubert Hurkacz jest jak lampart. Praca przez sześć godzin dziennie dała piorunujące efekty

Hubert Hurkacz biega nieraz po korcie jak szalony i wychodzi z opresji w sytuacjach, w których wydawałoby się, że taki "wieżowiec" jak on jest skazany na porażkę. Kibice już wielokrotnie mieli okazję obserwować, gdy - jakby nic nie robiąc sobie ze swoich 196 cm wzrostu - rzucał się szczupakiem podczas wymian, sięgając bardzo trudne piłki. Takie efektowne akcje w wykonaniu 25-letniego tenisisty to zasługa nie tylko jego talentu i waleczności, ale też efekt wieloletniej pracy pod okiem Przemysława Piotrowicza.

Agnieszka Niedziałek: Przy okazji ostatnich występów Hubert Hurkacz zbierał pochwały za przygotowanie kondycyjne. Obserwował go pan wówczas i myślał z satysfakcją "Wykonaliśmy zimą kawał dobrej roboty"?

Przemysław Piotrowicz: Widzę to nieco inaczej niż osoby z zewnątrz. Wiem, jak Hubert trenuje i jaką pracę wykonał na przestrzeni kilkunastu lat. Bo jego obecna dyspozycja to tak naprawdę kwintesencja tego, że od dawna ciężko pracuje i dba o sobie. Jego forma cały czas rośnie. Ale widząc, jaki jest szybki i dynamiczny na korcie, pojawia się oczywiście uśmiech.

Dość powszechnie słychać głosy, że obecnie tenis w znacznie większym stopniu bazuje na przygotowaniu fizycznym niż choćby 10 czy 20 lat temu.

- Zgadzam się. Teraz trening w dużej mierze opiera się na tym aspekcie, ponieważ korty są coraz wolniejsze, tak samo piłki. Wymiany są przez to coraz dłuższe i tych piłek trzeba przebić naprawdę sporo, żeby zdobyć punkt. Czasy samego serwisu już się skończyły się. Dziś zawodnicy muszą być dobrze przygotowani fizycznie, żeby rywalizować na najwyższym poziomie i o najwyższe cele.

Hurkacz to pokorny i łatwe we współpracy podopieczny?

- Pod tym względem jest świetny. To perfekcjonista i wie, czego chce. Zrozumiał, że ciężką pracą można osiągać sukcesy. Jest bardzo zdyscyplinowany, dba o siebie. Bardzo angażuje się w trening. Robi go zawsze na 110 procent, jeśli jest to tylko możliwe. Praca z nim to przyjemność. Jego podejście widać też po tym, do jakiego momentu doszedł. Jest na dobrej drodze na sam szczyt.

Jak długo współpracuje pan z nim?

- Zaczęliśmy, gdy miał 13 lat. Od 8 lat pracujemy razem w pełnym wymiarze.

Hurkacz jest bardzo wysoki i szczupły. Kiedyś wytykano mu pewną nieporadność na korcie, teraz jest często chwalony za poruszanie się. Wyraźnie jest też mocniejszy. Jak przebiegał ten proces?

- Hubert ewoluował mocno każdego roku, ale mieliśmy na to naprawdę dobry plan. Realizowaliśmy go przed wszystkim w zdrowiu, bez żadnych większych kontuzji. To było bardzo ważne, bo żaden trening nie będzie miał sensu, jeśli zawodnik ma uraz. Kładliśmy więc duży nacisk na pilnowanie zdrowia i dbamy o nie cały czas. Z roku na rok zwiększaliśmy sobie obciążenie oraz intensywność treningów i doprowadziliśmy Huberta do tego momentu, w którym jest obecnie.

Przy treningu specjalistycznym, który w dużej mierze był prowadzony na korcie, skupiliśmy się najpierw na koordynacji i zwinności. To są elementy, które na początkowym etapie rozwoju zawodnika są najistotniejsze. Na samym końcu pojawił się aspekt siły. Gdyby wcześniej uciekły nam kwestie dotyczące koordynacji i zwinności, to przy warunkach fizycznych mierzącego prawie 2 metry Huberta dziś pewnie byłby problem ze zbudowaniem tego.

Wrocławianin w dzieciństwie próbował sił w koszykówce i gimnastyce. To dobra baza dla przyszłego tenisisty?

- Każda forma pracy nad koordynacją, jaką robił w wieku 6-10 lat, była wyłącznie na plus. Dzięki temu potem było łatwiej budować i łatwiej przyswajał pewne elementy z zakresu treningu specjalistycznego. Był to więc świetny ruch ze strony rodziców. Na pewno miało to też duże korzyści dla jego zwinności i koordynacji, które dziś ma na absolutnie topowym poziomie jeśli chodzi o tenis.

Wyzwaniem przed obecnym sezonem był zapewne krótszy niż zwykle okres przygotowawczy w związku z udziałem Hurkacza w ATP Finals.

- Akurat w tym wypadku bardzo się cieszyliśmy, że tego czasu było mało. Życzę sobie, byśmy mieli taki problem każdego roku. Tak naprawdę zawodnik jest w formie przez cały sezon. Po ostatnim bardzo ważne były odpoczynek i regeneracja, więc musieliśmy stworzyć krótki, czterotygodniowy program przygotowań do kolejnego. Zwykle pełne przygotowania trwają około siedmiu tygodni. Ale wystarczyło czasu, by popracować nad tym, co sobie założyliśmy.

Czyli nad czym?

- Szczegóły wolałbym zostawić to dla siebie.

Dostosowanie planu przygotowań do czasu niemal o połowę krótszego było problemem?

- Nie, łatwo nam to przyszło. Nie musieliśmy robić coś kosztem czegoś. Już pod koniec października wiedzieliśmy, że Hubert zagra w ATP Finals i wtedy powoli zacząłem planować przygotowania. Wyznaczaliśmy wspólnie z trenerem Craigiem Boyntonem okres, w którym "Hubi" będzie odpoczywał i się regenerował. Na tej podstawie zaczęliśmy trening fizyczny, do którego potem doszedł tenis, a następnie połączyliśmy te dwa typy jednostek. Później był już wylot do Australii.

Wydaje się, że skrócona przerwa międzysezonowa odbiła się właśnie czkawką podczas styczniowych startów na antypodach.

- Oczywiście, że tak. Ten pierwszy Masters był na pewno dużym doświadczeniem dla nas jako drużyny. Wiedzieliśmy, ile czasu mamy i zobaczyliśmy, jak zareagowało ciało Huberta. Dzisiaj jesteśmy o to mądrzejsi. Następnym razem, gdy będzie rywalizował w ATP Finals, na pewno przygotujemy go jeszcze lepiej i będziemy wiedzieli, jak postąpić.

Na przestrzeni lat program przygotowań do sezonu uzupełnia pan tylko o nowe detale czy wraz z rozwojem tenisisty są to bardziej znaczące zmiany?

- Strukturalnie niewiele się on zmienia. Dochodzą elementy, które są dla nas priorytetowe i chcemy je poprawiać, żeby Hubert się doskonalił. Nie wybiegamy jednak poza pewne ramy. Okresy przygotowań specjalistycznych pojawiają się także w trakcie sezonu przy zmianie rodzaju kortów. Ma to pomóc zawodnikowi w tym, by zapoznał się z nową nawierzchnią i jak najlepiej ją poczuł. Zwykle jest na to nieco więcej czasu, ale tym razem – tak jak i rok temu – "Hubi" zagrał świetnie w Miami, więc mieliśmy go troszkę mniej.

Jak dużo czasu poświęca on na pracę nad przygotowaniem fizycznym?

- Ciężko to określić godzinowo. Podczas turnieju jest tego zdecydowanie mniej. Wówczas priorytetem są regeneracja i odpoczynek. Dostosowujemy to do sytuacji. W okresie przygotowawczym jest tego dużo – ostatnio ok. sześć godzin dziennie. Można powiedzieć, że to była taka praca na pełen etat. Do tego jeszcze odnowa biologiczna itp. Dzień był więc naprawdę długi. Ale nam wszystkim sprawia to przyjemność.

Zdarza się przy takich wielogodzinnych zajęciach znużenie u Hurkacza?

- To oczywiście duże wyzwanie również dla mnie. Za każdym razem próbuję modyfikować wszystkie ćwiczenia, wprowadzać nowe i cały czas rozwijać Huberta. To też go napędza. Lubi poznawać nowe rzeczy, nowe ćwiczenia. Cały czas się nawzajem nakręcamy i wychodzi nam to całkiem nieźle.

Wrocławianin traktuje przygotowanie fizyczne jako środek do celu czy ma frajdę z samych ćwiczeń?

- I jedno, i drugie. Uwielbia to, co robi i uwielbia wyzwania. Dlatego przy każdym treningu lub choć raz na jakiś czas wprowadzam nowe ćwiczenia pod kątem poprawy elementu, nad którym w danym momencie pracujemy. Hubert ma z tego ogromną frajdę, ale potem w jakimś stopniu na pewno pomaga mu to też podczas gry. Te dwie rzeczy łączą się więc.

Pan w przeszłości był dziesięcioboistą. Hurkacz sprawdziłby się w jakiejś konkurencji lekkoatletycznej?

- Widziałbym go w rzucie oszczepem. Ma szybką rękę, więc myślę, że wszystkie rzutowe konkurencje byłyby dobre. Ma świetny zasięg ramion, więc z oszczepem na pewno by sobie poradził.