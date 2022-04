Holger Rune wygrał jednego dnia wygrał dwa mecze w dwóćh krajach

Holger Rune (ATP 91.) ma za sobą bardzo pracowitą sobotę. Duńczyk o godzinie 11:15 wyszedł na kort w San Remo, gdzie zmierzył się w finale turnieju rangi Challenger z przedstawicielem gospodarzy Francesco Passaro (ATP 493.). Rune po trzysetowym pojedynku pokonał niżej notowanego rywala 6:1, 2:6, 6:4. Mecz trwał dwie godziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek reaguje na pozycję liderki rankingu WTA

Niezwykły wyczyn Holgera Rune. Duńczyk w ciągu jednego dnia wygrał mecze w dwóch różnych krajach

18-latek nie rozpoczął świętowania po zwycięstwie, a wyruszył w drogę na kolejny mecz. Holger Rune udał się do Monte Carlo, by wziąć udział w eliminacjach do turnieju ATP Masters 1000. Na szczęście dla Duńczyka, oba są położone dość blisko siebie. Dzieli je odległość około 40 kilometrów. Podróż samochodem zajmuje między nimi około trzech kwadransów.

Ukraińcy dziękują Idze Świątek. "Polacy bardzo ją kochają"

Dokładnie o godzinie 17:05 Holger Rune był już ponownie na korcie. Wtedy rozpoczął się jego mecz w pierwszej rundzie eliminacji z Radu Albotem (ATP 119.). Drugi mecz tego dnia tenisista z Danii także zakończył zwycięstwem. Rune w niewiele ponad godzinę pokonał Mołdawianina 6:2, 6:3. W kolejnym czeka go starcie z Maxime Cressy'm z USA (ATP 70.).

W turnieju w Monte Carlo zaprezentują się także dwóch polskich tenisistów. O sukces powalczy oczywiście Hubert Hurkacz, aktualny numer 14. rankingu ATP. W pierwszym meczu zmierzy się z Francuzem Gaelem Monfilsem (ATP 22.).

O awans do głównej drabinki turnieju w eliminacjach musi powalczyć natomiast Kamil Majchrzak (ATP 76.). W sobotę pokonał Mikaela Ymera (ATP 95.) ze Szwecji 6:2, 4:6, 6:4. Teraz zmierzy się z Sebastianem Baezem (ATP 66.) z Argentyny.

"Ludzie przemówili". Tenisowe delicje w wykonaniu Igi Świątek [WIDEO]